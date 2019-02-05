Попри гучні заяви Тимошенко і БПП офіційних скарг про підкуп виборців немає - МВС
До Міністерства внутрішніх справ України ще не надійшли заяви про порушення під час виборчої кампанії, про які напередодні заявили кандидат у президенти, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко й голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов.
Про це на брифінгу у вівторок розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає "Інтерфакс".
"Гучні заяви, які пролунали вчора у Верховній Раді з боку суб'єктів виборчого процесу, ще не дійшли до поліції у вигляді конкретних матеріалів, конкретних фактів", - сказав він.
Він пояснив, що, зокрема, МВС наразі не має у своєму розпорядженні заяв, "які стосувалися формування виборчих сіток і порушень у реєстрі виборців", про що сказала Тимошенко, також немає відповідної заяви й від Герасимова.
"Наразі ми не отримали цих заяв, які можна перевірити, зі змістовними даними про те, що, де, коли сталося", - додав радник глави МВС.
Нагадаємо:
- Під час погоджувальної ради парламенту 4 лютого кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що подасть дві заяви на ім’я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з приводу передвиборчої кампанії.
- "Президент, завдяки своєму найближчому соратнику Березенку і всьому його корумпованому оточенню, створює мережу в країні і роздає по тисячі гривень людям за голос. Це вже відомо всім – і ви не перекладете відповідальність на "Батьківщину", яка такими речами не займається", – заявила Тимошенко.
- Також вона закликала МВС негайно перевірити реєстр виборців і прибрати звідти всіх "мертвих душ".
- У свою чергу партія "Блок Петра Порошенка" звинуватила "Батьківщину" та її очільницю кандидатку у президенти Юлію Тимошенко в підкупі виборців і зборі персональних даних.
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