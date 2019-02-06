Посадовця Держгеокадастру спіймали на хабарі в $10,5 тисяч

Заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру ГУ Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області повідомлено про підозру в одержанні хабара у сумі 10,5 тисяч доларів США.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Зазначається, що посадовця затримали "на гарячому" під час отримання 10 500 доларів США неправомірної вигоди від громадянина за присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок в межах Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області для рибогосподарських потреб.

За даними прокуратури, дії чиновника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Наразі він відсторонений від посади та знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.