Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадовця Держгеокадастру спіймали на хабарі в $10,5 тисяч

Середа, 6 лютого 2019, 09:04

Заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру ГУ Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області повідомлено про підозру  в одержанні хабара у сумі 10,5 тисяч доларів США.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Зазначається, що посадовця затримали "на гарячому" під час отримання 10 500 доларів США неправомірної вигоди від громадянина за присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок в межах Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області для рибогосподарських потреб.

 

За даними прокуратури, дії чиновника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Наразі він відсторонений від посади та знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьпрокуратурахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київська область
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
Усі новини...
Реклама: