Посадовця Держгеокадастру спіймали на хабарі в $10,5 тисяч

2612 переглядів
Середа, 6 лютого 2019, 10:04

Заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру ГУ Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області повідомлено про підозру  в одержанні хабара у сумі 10,5 тисяч доларів США.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Зазначається, що посадовця затримали "на гарячому" під час отримання 10 500 доларів США неправомірної вигоди від громадянина за присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок в межах Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області для рибогосподарських потреб.

 

За даними прокуратури, дії чиновника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Наразі він відсторонений від посади та знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київська область прокуратура хабар


powered by lun.ua
По темі
Чиновниці з Бучі із зарплатою 15 тисяч полетіли відпочивати на Мальдіви – ЗМІ 30 січня 2019, 17:35
На Київщині побили школярку: мати агресорки відповість за булінг 26 січня 2019, 12:56
Після поїздки в шкільному автобусі госпіталізували 12 дітей 24 січня 2019, 15:10
Усі новини
Головні новини
У штабі Гриценка знайшли прослушку – Чумак
Луценко подала позов на Гриценка: вимагає 2,5 мільйона
Ryanair та Wizz Air підняли вартість провезення багажу
Уряд Британії таємно обговорює перенесення Brexit – ЗМІ
Усі новини
дослідження

Два види кишкових бактерій можуть бути пов'язані з депресією

Кіно

Що подивитися у лютому

здоров'я

11 причин, чому пеніс може боліти під час або після сексу