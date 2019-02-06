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"Стіну" на кордоні з Росією збудували на 30% - ДПСУ

Середа, 6 лютого 2019, 10:38

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що готовність комплексу прикордонних споруд на російсько-українському кордоні, так званий проект "Стіна", наразі складає близько 30%.

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

За його словами, процес будівництва йде не тими темпами, якими б хотілося, але проект важливий для України і треба докласти максимум зусиль, щоб його завершити.

"Проект здійснюється відповідно до фінансуванням. В даний час стан реалізації проекту становить близько 30%, що адекватно обсягами фінансування", - сказав Слободян.

Він зазначив, що на ділянці в Харківській області, де цей проект практично завершений, рівень контролю за кордоном, складає майже 100%.

Слободян додав, що хоча терміни будівництва "Стіни" переносилися неодноразово, через проблеми з фінансуванням, але при цьому реалізація проекту ніколи не зупинялася.

"Він (проект - ред.) в процесі весь час. Інша справа, що в першій редакції ми його повинні були завершити в 2018 році, але, з огляду на фінансування, тобто воно відставало вже з самого початку від запланованого - термін реалізації відтягнули до 2020 року", - розповів представник ДПСУ.

Слободян додав, що в минулому році у Прикордонній службі знову змушені були ініціювати перед Камбіном продовження терміну реалізації ще на один рік і наразі крайня точка реалізації цього проекту - 2021 рік.

Нагадаємо:

  • Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна".
  • Посадовців Державної прикордонної служби та представників бізнесу підозрюють у корупційних зловживаннях, в результаті яких інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16,68 млн грн.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозував, що будівництво ділянки "Стіни" у Харківській області буде завершене до кінця 2018 року.
  • Також прогнозувалося, що у цілому завершення будівництва проекту можливе 2020 році.
  • Повідомлялося, що "Європейський вал" охоплює лише невеличку частину 2300-кілометрового східного кордону України з Росією.
  • Він складається із 170 кілометрів траншей, 72 кілометрів огорожі, 165 кілометрів патрульної дороги, 19 кілометрів наземної смуги, обладнаної сейсмічними датчиками для виявлення руху об’єктів вагою понад 60 кілограмів, і чотири прикордонні пости з 17-метровими сторожовими вежами, оснащеними камерами спостереження та тепловізорами.

Теми: Прикордонна службакордонРосія
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