У Порошенка бояться, що "агресивні прихильники" Зеленського зірвуть дебати
У виборчому штабі кандидата в президенти Петра Порошенка побоюються, що прибічники кандидата Володимира Зеленського спробують зірвати дебати на НСК "Олімпійський".
Про це на брифінгу 17 квітня заявив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.
Він відзначив, що попри те, що 16 квітня було підписано тристоронню угоду між обома штабами і НСК "Олімпійський", штаб Зеленського вночі в односторонньому порядку почав розповсюдження квитків.
"Ловкость рук и никакого мошенничества, тому що будь-які спроби зареєструватися на сайті і отримати квиток закінчуються невдачею", - сказав Медведєв.
Він додав, що це у штабу Порошенка викликає занепокоєння.
"Це звичайно створює певні підозри, що в такий спосіб у фан-зоні планують сформувати групу агресивних прихильників Зеленського, які намагатимуться зривати дискусію і перетворити дебати на шапіто", - сказав Медведєв.
Представник Порошенка нагадав, що "Олімпійський" – "стадіон, а не цирк".
"Суспільство потребує змістовних дебатів, а не шоу", - підсумував Медведєв.
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Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.
- В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
- Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
- У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
- У Зеленського заявили, що дебати на стадіоні коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.
- Увечері 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати, відзначивши, що доступ буде вільним, через реєстрацію на сайті. Водночас під час спроб завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідав.
- Також у Зеленського повідомляли, що дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.
- 17 квітня у Порошенка також почали кликати людей на стадіон - наразі просять заповнити анкету.
- Також представники президента просить ЦВК змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон.
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