У Порошенка бояться, що "агресивні прихильники" Зеленського зірвуть дебати

У виборчому штабі кандидата в президенти Петра Порошенка побоюються, що прибічники кандидата Володимира Зеленського спробують зірвати дебати на НСК "Олімпійський".

Про це на брифінгу 17 квітня заявив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Він відзначив, що попри те, що 16 квітня було підписано тристоронню угоду між обома штабами і НСК "Олімпійський", штаб Зеленського вночі в односторонньому порядку почав розповсюдження квитків.

"Ловкость рук и никакого мошенничества, тому що будь-які спроби зареєструватися на сайті і отримати квиток закінчуються невдачею", - сказав Медведєв.

Він додав, що це у штабу Порошенка викликає занепокоєння.

"Це звичайно створює певні підозри, що в такий спосіб у фан-зоні планують сформувати групу агресивних прихильників Зеленського, які намагатимуться зривати дискусію і перетворити дебати на шапіто", - сказав Медведєв.

Представник Порошенка нагадав, що "Олімпійський" – "стадіон, а не цирк".

"Суспільство потребує змістовних дебатів, а не шоу", - підсумував Медведєв.

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