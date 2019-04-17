У Порошенко боятся, что "агрессивные сторонники" Зеленского сорвут дебаты
В избирательном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко опасаются, что сторонники кандидата Владимира Зеленского попытаются сорвать дебаты на НСК "Олимпийский".
Об этом на брифинге 17 апреля заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Он отметил, что, несмотря на то, что 16 апреля было подписано трехстороннее соглашение между обоими штабами и НСК "Олимпийский", штаб Зеленского ночью в одностороннем порядке начал распространение билетов.
"Ловкость рук и никакого мошенничества, так как любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей", - сказал Медведев.
Он добавил, что это у штаба Порошенко вызывает беспокойство.
"Это конечно создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться срывать дискуссию и превратить дебаты в шапито", - сказал Медведев.
Представитель Порошенко напомнил, что "Олимпийский" – "стадион, а не цирк".
"Общество требует содержательных дебатов, а не шоу", - подытожил Медведев.
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Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
- Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
- У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
- Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
- Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.
- 17 апреля у Порошенко также позвали людей на стадион. Сейчас просят заполнить анкету.
- Также представители президента просят ЦИК изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион.