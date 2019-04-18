У Кремлі заявили, що дебати Порошенка і Зеленського "цікаве видовище"
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивися дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, які повинні пройти 19 квітня.
Про це він сказав журналістам у четвер, передає російський "Інтерфакс".
За його словами, він з великим інтересом подивиться дебати українських кандидатів, тому спробує з'ясувати, де це можна буде зробити.
"Цікаве, напевно, буде видовище", - сказав Пєсков.
На питання журналістів, чи збирається президент РФ Володимир Путін дивитися теледебати Порошенка і Зеленського, він сказав, що не знає.
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Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.
- В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
- Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
- У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
- У Зеленського заявили, що дебати на стадіоні коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.
- Увечері 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати, відзначивши, що доступ буде вільним, через реєстрацію на сайті. Водночас під час спроб завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідав.
- Також у Зеленського повідомляли, що дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.
- 17 квітня у Порошенка також почали кликати людей на стадіон - наразі просять заповнити анкету.
- Також представники президента просить ЦВК змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон.
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