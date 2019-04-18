У Кремлі заявили, що дебати Порошенка і Зеленського "цікаве видовище"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивися дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, які повинні пройти 19 квітня.

Про це він сказав журналістам у четвер, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, він з великим інтересом подивиться дебати українських кандидатів, тому спробує з'ясувати, де це можна буде зробити.

"Цікаве, напевно, буде видовище", - сказав Пєсков.

На питання журналістів, чи збирається президент РФ Володимир Путін дивитися теледебати Порошенка і Зеленського, він сказав, що не знає.

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