В Кремле заявили, что дебаты Порошенко и Зеленского "любопытное зрелище"

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Четверг, 18 апреля 2019, 13:11

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с интересом посмотрит дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны пройти 19 апреля.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс".

По его словам, он с большим интересом посмотрит дебаты украинских кандидатов, поэтому попробует выяснить, где это можно будет сделать.

"Любопытное, наверно, будет зрелище", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, собирается ли президент РФ Владимир Путин смотреть теледебаты Порошенко и Зеленского, он сказал, что не знает.

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Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
  • Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
  • У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
  • Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
  • Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.  
  • 17 апреля у Порошенко также позвали людей на стадион. Сейчас просят заполнить анкету.
  • Также представители президента просят ЦИК изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион.

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Темы: Росcия Зеленский Порошенко выборы президента 2019 дебаты


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