В Кремле заявили, что дебаты Порошенко и Зеленского "любопытное зрелище"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с интересом посмотрит дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны пройти 19 апреля.
Об этом он сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс".
По его словам, он с большим интересом посмотрит дебаты украинских кандидатов, поэтому попробует выяснить, где это можно будет сделать.
"Любопытное, наверно, будет зрелище", - сказал Песков.
На вопрос журналистов, собирается ли президент РФ Владимир Путин смотреть теледебаты Порошенко и Зеленского, он сказал, что не знает.
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Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
- Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
- У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
- Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
- Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.
- 17 апреля у Порошенко также позвали людей на стадион. Сейчас просят заполнить анкету.
- Также представители президента просят ЦИК изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион.
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