В Кремле заявили, что дебаты Порошенко и Зеленского "любопытное зрелище"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с интересом посмотрит дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны пройти 19 апреля.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс".

По его словам, он с большим интересом посмотрит дебаты украинских кандидатов, поэтому попробует выяснить, где это можно будет сделать.

"Любопытное, наверно, будет зрелище", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, собирается ли президент РФ Владимир Путин смотреть теледебаты Порошенко и Зеленского, он сказал, что не знает.

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним: