"Суспільне" забезпечить "картинку" дебатів на стадіоні, але ведучого ще немає

"Суспільне" відповідатиме за режисерське забезпечення та художнє керівництво ефіру зустрічі кандидатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Про це повідомляє прес-служба мовника.

Відзначається, що це робитимуть на прохання штабів обох кандидатів у президенти.

"Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу "Суспільного", аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі", - заявив голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.

Він наголосив, що люди, які "натискають на кнопки" й націлюють камери, надзвичайно важливі, оскільки "глядачі буквально бачать картинку їхніми очима".

"Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати", - пояснив прохання штабів Аласанія.

Повідомляється, що наразі штаби ще не визначилися щодо ведучого заходів на стадіоні, а також щодо технічного забезпечення трансляції та компанії, яка роздасть сигнал усім охочим ЗМІ.



"Суспільний мовник також очікує кандидатів на національні теледебати після завершення заходів передвиборчої агітації на НСК "Олімпійський". Дебати мають відбутися в студії Суспільного мовника о 20:00 19 квітня та тривати 60 хвилин безперервного ефірного часу", - підсумували у прес-службі.

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