"Суспільне" забезпечить "картинку" дебатів на стадіоні, але ведучого ще немає
"Суспільне" відповідатиме за режисерське забезпечення та художнє керівництво ефіру зустрічі кандидатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня.
Про це повідомляє прес-служба мовника.
Відзначається, що це робитимуть на прохання штабів обох кандидатів у президенти.
"Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу "Суспільного", аби забезпечити рівний доступ кожному кандидату до проявів у цьому ефірі", - заявив голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.
Він наголосив, що люди, які "натискають на кнопки" й націлюють камери, надзвичайно важливі, оскільки "глядачі буквально бачать картинку їхніми очима".
"Суспільний мовник є медіа-компанією, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, а тому може забезпечити незаангажованість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати", - пояснив прохання штабів Аласанія.
Повідомляється, що наразі штаби ще не визначилися щодо ведучого заходів на стадіоні, а також щодо технічного забезпечення трансляції та компанії, яка роздасть сигнал усім охочим ЗМІ.
"Суспільний мовник також очікує кандидатів на національні теледебати після завершення заходів передвиборчої агітації на НСК "Олімпійський". Дебати мають відбутися в студії Суспільного мовника о 20:00 19 квітня та тривати 60 хвилин безперервного ефірного часу", - підсумували у прес-службі.
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Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.
- В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
- Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
- У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
- У Зеленського заявили, що дебати на стадіоні коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.
- Увечері 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати, відзначивши, що доступ буде вільним, через реєстрацію на сайті. Водночас під час спроб завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідав.
- Також у Зеленського повідомляли, що дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.
- 17 квітня у Порошенка також почали кликати людей на стадіон - наразі просять заповнити анкету.
- Також представники президента просить ЦВК змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон.