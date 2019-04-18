"Суспильне" обеспечит "картинку" дебатов на стадионе, но ведущего еще нет

"Суспильне" будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Отмечается, что делать это будут по просьбе штабов обоих кандидатов в президенты.

"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу "Суспильного", чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире", - заявил глава правления "Суспильного" Зураб Аласания.

Он отметил, что люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, чрезвычайно важны, поскольку "зрители буквально видят картинку их глазами".

"Общественный вещатель является медиа-компанией, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения. Очевидно, это понимают и сами кандидаты", - пояснил просьбу штабов Аласания.

Сообщается, что сейчас штабы еще не определились по поводу ведущего мероприятий на стадионе, а также относительно технического обеспечения трансляции и компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.

"Общественный вещатель также ожидает кандидатов на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК" Олимпийский ". Дебаты должны состояться в студии "Суспильного" в 20:00 19 апреля и длиться 60 минут непрерывного эфирного времени", - подытожили в пресс-службе.

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Напомним: