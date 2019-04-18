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"Суспильне" обеспечит "картинку" дебатов на стадионе, но ведущего еще нет

Четверг, 18 апреля 2019, 14:25

"Суспильне" будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Отмечается, что делать это будут по просьбе штабов обоих кандидатов в президенты.

"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу "Суспильного", чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире", - заявил глава правления "Суспильного" Зураб Аласания.

Он отметил, что люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, чрезвычайно важны, поскольку "зрители буквально видят картинку их глазами".

"Общественный вещатель является медиа-компанией, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения. Очевидно, это понимают и сами кандидаты", - пояснил просьбу штабов Аласания.

Сообщается, что сейчас штабы еще не определились по поводу ведущего мероприятий на стадионе, а также относительно технического обеспечения трансляции и компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.

"Общественный вещатель также ожидает кандидатов на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК" Олимпийский ". Дебаты должны состояться в студии "Суспильного" в 20:00 19 апреля и длиться 60 минут непрерывного эфирного времени", - подытожили в пресс-службе.

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Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
  • Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
  • У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
  • Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
  • Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.  
  • 17 апреля у Порошенко также позвали людей на стадион. Сейчас просят заполнить анкету. 
  • Также представители президента просят ЦИК изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион.

Украинская правда
Темы: дебатывыборы президента 2019
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