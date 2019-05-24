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Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "серьезный прогресс"

Пятница, 24 мая 2019, 16:19

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранительных органов есть серьезный прогресс в расследовании дела вбивтсва одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

В Генпрокурора спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.

"На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом", - заявил Луценко.

"Но я очень доволен результатом, полученным Нацполицией и прокурорами. Больше ничего сказать не могу", - добавил он.

Напомним:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
  • Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.
  • В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
  • Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали.
  • В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
  • Через два с половиной года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
  • В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.
  • Руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон заявил, что тот факт, что убийство журналиста за более, чем 2,5 года не раскрыли, крайне смущает и огорчает. И возможно есть силы, которые сдерживают продвижение расследования по этому делу.
  • 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
  • Также Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураДело Шереметаубийство
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