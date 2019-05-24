Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "серьезный прогресс"
Пятница, 24 мая 2019, 16:19
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранительных органов есть серьезный прогресс в расследовании дела вбивтсва одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.
Об этом он сказал в интервью Liga.net.
В Генпрокурора спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.
"На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом", - заявил Луценко.
"Но я очень доволен результатом, полученным Нацполицией и прокурорами. Больше ничего сказать не могу", - добавил он.
Напомним:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.
- В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали.
- В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- Через два с половиной года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
- В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.
- Руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон заявил, что тот факт, что убийство журналиста за более, чем 2,5 года не раскрыли, крайне смущает и огорчает. И возможно есть силы, которые сдерживают продвижение расследования по этому делу.
- 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
- Также Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.