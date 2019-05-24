Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "серьезный прогресс"

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранительных органов есть серьезный прогресс в расследовании дела вбивтсва одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

В Генпрокурора спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.

"На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом", - заявил Луценко.

"Но я очень доволен результатом, полученным Нацполицией и прокурорами. Больше ничего сказать не могу", - добавил он.

Напомним: