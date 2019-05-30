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Новини 30 травня: Катастрофа вертольота на Рівненщині, Гройсман залишається прем’єром

Четвер, 30 травня 2019, 21:22

Верховна Рада не змогла відправити Володимира Гройсмана у відставку, На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ – екіпаж загинув, НАБУ нарешті зможе прямо співпрацювати й контактувати з антикорупційними органами інших держав — новини, які були актуальні 21 травня.

Про відставку Гройсмана

У Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб відправити прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь склад Кабінету міністрів у відставку.

В цілому тільки 2 фракції переважно хотіли лишити Гройсмана на посаді. Це – БПП і "Народний фронт". Майже всі решта прагнули заяву прем'єра задовольнити, але їм не вистачило голосів.

Про катастрофу вертольота на Рівненщині

У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.

Начальник управління військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака заявив, що слідчі розглядають кілька версій катастрофи. За його словами, зокрема це технічна несправність, неякісне паливо та неякісна підготовка до проведення польотів.

Про НАБУ

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати Раду Європи та Організацію Об’єднаних Націй, що Національне антикорупційне бюро України може прямо співпрацювати й контактувати з антикорупційними органами інших держав.

Про гривню

Гривня на міжбанку опустилася майже до психологічної позначки – 26,91 - 26,95 гривні за долар.

Доречи, кількість підписників нашого телеграм-каналу "УП. Кляті питання" також майже досягла психологічної позначки – майже 14 тисяч. Підписуйтесь та допоможіть нам її перейти.

Про законопроект про середню освіту

За законопроект "Про повну загальну середню освіту" у першому читанні проголосували "За" 229 народних депутатів.

Це, як сказала раніше очільниця Міносвіти, "масштабна реформа" середньої освіти Нова українська школа. У березні 2019 року Лілія Гриневич представила законопроект на засіданні уряду.

Коротко переповідаємо, що він означає.

Про вакцини

Верховний Cуд 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.

Тому, заборона на відвідування дитячого садочку невакцинованій дитині – не є порушенням прав.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.

Порошенко у четвер написав заяву і отримав членський квиток партії "Європейська солідарність".

Керівник виборчого штабу Порошенка Сергій Березенко заявляє, що не буде присутній у списку "Європейської солідарності".

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук включив до партійного списку, з яким піде на парламентські вибори, понад півсотні волонтерів своєї політсили.

Міхеіл Саакашвілі хоче допомогти Зеленському перенести Адміністрацію президента з центру Києва за межі столиці.

Українська правда
Теми: ГройсманкатастрофиВерховна РадаЗеленськийНАБУ
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