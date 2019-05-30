Новости 30 мая: Катастрофа вертолета в Ровенской области, Гройсман остается премьером
Верховная Рада не смогла отправить Владимира Гройсмана в отставку, на Ровенщине упал вертолет Сухопутных войск – экипаж погиб, НАБУ наконец сможет прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств – новости, которые были актуальны 21 мая.
Об отставке Гройсмана
В Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета министров в отставку.
В целом только 2 фракции преимущественно хотели оставить Гройсмана на должности. Это - БПП и "Народный фронт". Почти все остальные стремились заявление премьера удовлетворить, но им не хватило голосов.
О катастрофе вертолета в Ровенской области
В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.
Начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака заявил, что следователи рассматривают несколько версий катастрофы. По его словам, в частности это техническая неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка к проведению полетов.
О НАБУ
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств.
О гривне
Гривна на межбанке опустилась почти до психологической отметки – 26,91 - 26,95 гривны за доллар.
К слову, количество подписчиков нашего телеграмм-канала "УП. Кляті питання" также почти достигло психологической отметки – почти 14 тысяч. Подписывайтесь и помогите нам ее перейти.
О законопроекте о среднем образовании
За законопроект "О среднем образовании" в первом чтении проголосовали "за" 229 народных депутатов.
Это, как сказала ранее руководительница Минобразования, "масштабная реформа" среднего образования – Новая украинская школа. В марте 2019 Лилия Гриневич представила законопроект на заседании правительства.
Коротко рассказываем, что он означает.
О вакцинах
Верховный Суд решил, что индивидуальный интерес человека (отказ от прививки) нельзя ставить выше общего интереса общества – не болеть инфекционными болезнями.
Поэтому, запрет на посещение детского сада невакцинированному ребенку – не является нарушением прав.
О других важных новостях
Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.
Экс-президент Петр Порошенко в четверг написал заявление и получил членский билет партии "Европейская солидарность".
Руководитель избирательного штаба обновленной партии Порошенко Сергей Березенко заявляет, что не будет присутствовать в списке "Европейской солидарности".
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук включил в партийный список, с которым пойдет на парламентские выборы, более полусотни волонтеров своей политсилы.
Михеил Саакашвили хочет помочь Зеленскому перенести Администрацию президента из центра Киева за пределы столицы.