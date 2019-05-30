Новости 30 мая: Катастрофа вертолета в Ровенской области, Гройсман остается премьером

Верховная Рада не смогла отправить Владимира Гройсмана в отставку, на Ровенщине упал вертолет Сухопутных войск – экипаж погиб, НАБУ наконец сможет прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств – новости, которые были актуальны 21 мая.

Об отставке Гройсмана

В Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета министров в отставку.

В целом только 2 фракции преимущественно хотели оставить Гройсмана на должности. Это - БПП и "Народный фронт". Почти все остальные стремились заявление премьера удовлетворить, но им не хватило голосов.

О катастрофе вертолета в Ровенской области

В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.

Начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака заявил, что следователи рассматривают несколько версий катастрофы. По его словам, в частности это техническая неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка к проведению полетов.

О НАБУ

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств.

О гривне

Гривна на межбанке опустилась почти до психологической отметки – 26,91 - 26,95 гривны за доллар.

К слову, количество подписчиков нашего телеграмм-канала "УП. Кляті питання" также почти достигло психологической отметки – почти 14 тысяч. Подписывайтесь и помогите нам ее перейти.

О законопроекте о среднем образовании

За законопроект "О среднем образовании" в первом чтении проголосовали "за" 229 народных депутатов.

Это, как сказала ранее руководительница Минобразования, "масштабная реформа" среднего образования – Новая украинская школа. В марте 2019 Лилия Гриневич представила законопроект на заседании правительства.

Коротко рассказываем, что он означает.

О вакцинах

Верховный Суд решил, что индивидуальный интерес человека (отказ от прививки) нельзя ставить выше общего интереса общества – не болеть инфекционными болезнями.

Поэтому, запрет на посещение детского сада невакцинированному ребенку – не является нарушением прав.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.

Экс-президент Петр Порошенко в четверг написал заявление и получил членский билет партии "Европейская солидарность".

Руководитель избирательного штаба обновленной партии Порошенко Сергей Березенко заявляет, что не будет присутствовать в списке "Европейской солидарности".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук включил в партийный список, с которым пойдет на парламентские выборы, более полусотни волонтеров своей политсилы.

Михеил Саакашвили хочет помочь Зеленскому перенести Администрацию президента из центра Киева за пределы столицы.