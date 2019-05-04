Вбивство брата Кім Чен Ина: другу обвинувачену звільнили з-під варти

Влада Малайзії звільнила з в'язниці громадянку В'єтнаму Доан Хионґ, яку звинувачували у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Нама.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що спочатку її звинувачували у вбивстві Кім Чен Нама, пізніше звинувачення перекваліфікували в "умисне заподіяння шкоди".

"Доан Тхі Хионґ засудили до трьох років і чотирьох місяців, з огляду на той час, який вона вже провела під вартою. Пізніше суд ухвалив рішення звільнити її достроково", - йдеться у повідомленні.

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