Вбивство брата Кім Чен Ина: другу обвинувачену звільнили з-під варти
Субота, 4 травня 2019, 02:09
Влада Малайзії звільнила з в'язниці громадянку В'єтнаму Доан Хионґ, яку звинувачували у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Нама.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що спочатку її звинувачували у вбивстві Кім Чен Нама, пізніше звинувачення перекваліфікували в "умисне заподіяння шкоди".
"Доан Тхі Хионґ засудили до трьох років і чотирьох місяців, з огляду на той час, який вона вже провела під вартою. Пізніше суд ухвалив рішення звільнити її достроково", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- У березні суд у Малайзії зняв обвинувачення з другої підозрюваної у вбивстві - громадянки Індонезії Сіті Айша.
- Кім Чен Нам - старший брат нинішнього лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий 13 лютого 2017 року. Він був отруєний високотоксичним газом VX нервово-паралітичної дії, залишки якого були виявлені на його обличчі і очах.
- У березні 2018 року у США заявили, що брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина був убитий урядом цієї країни, та запровадили нові санкції проти КНДР.