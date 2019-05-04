Убийство брата Ким Чен Ына: вторую обвиняемую освободили из-под стражи
Суббота, 4 мая 2019, 02:09
Власти Малайзии освободили из тюрьмы гражданку Вьетнама Доан Хионг, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что сначала ее обвиняли в убийстве Ким Чен Нама, позже обвинения переквалифицировали в "умышленное причинение вреда".
"Доан Тхи Хионг приговорили к трем годам и четырем месяцам, учитывая то время, которое она уже провела под стражей. Позже суд принял решение освободить ее досрочно", - говорится в сообщении.
Напомним:
- В марте суд в Малайзии снял обвинения со второй обвиняемой - гражданки Индонезии Сити Айша.
- Ким Чен Нам - старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит 13 февраля 2017. Он был отравлен высокотоксичным газом VX нервно-паралитического действия, остатки которого были обнаружены на его лице и глазах.
- В марте 2018 года в США заявили, что брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит правительством этой страны, и ввели новые санкции против КНДР.