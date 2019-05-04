Убийство брата Ким Чен Ына: вторую обвиняемую освободили из-под стражи

415 просмотров
Суббота, 4 мая 2019, 02:09

Власти Малайзии освободили из тюрьмы гражданку Вьетнама Доан Хионг, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что сначала ее обвиняли в убийстве Ким Чен Нама, позже обвинения переквалифицировали в "умышленное причинение вреда".

"Доан Тхи Хионг приговорили к трем годам и четырем месяцам, учитывая то время, которое она уже провела под стражей. Позже суд принял решение освободить ее досрочно", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В марте суд в Малайзии снял обвинения со второй обвиняемой - гражданки Индонезии Сити Айша.
  • Ким Чен Нам - старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит 13 февраля 2017. Он был отравлен высокотоксичным газом VX нервно-паралитического действия, остатки которого были обнаружены на его лице и глазах.
  • В марте 2018 года в США заявили, что брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит правительством этой страны, и ввели новые санкции против КНДР.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: КНДР
powered by lun.ua
Материалы по теме
ООН: 40% населения Северной Корее грозит голод 4 мая 2019, 00:12
Трамп продвигает идею соглашения с Китаем и РФ по контролю над ядерным оружием – СМИ 26 апреля 2019, 09:13
КНДР требует от США $2 млн за "лечение Отто Вормбиера" - СМИ 26 апреля 2019, 04:35
Все новости
Главные новости
На оккупированном Донбассе в очередной раз зафиксировали российскую станцию ​​наземной разведки
Глава МВФ пообещала поддерживать Украину
Стало известно, кто будет представлять Украину в Международном трибунале по делу моряков
Подробности разговора Трампа с Путиным: говорили об Украине и Зеленском
Все новости
Медицина

Можно ли людям, живущим с ВИЧ, делать прививки

Лайфхаки

Как привезти из путешествия яркие фотографии: 12 советов

Кино

7 сериалов, которые стоит посмотреть после "Игры престолов"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів