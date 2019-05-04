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Убийство брата Ким Чен Ына: вторую обвиняемую освободили из-под стражи

Суббота, 4 мая 2019, 02:09

Власти Малайзии освободили из тюрьмы гражданку Вьетнама Доан Хионг, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что сначала ее обвиняли в убийстве Ким Чен Нама, позже обвинения переквалифицировали в "умышленное причинение вреда".

"Доан Тхи Хионг приговорили к трем годам и четырем месяцам, учитывая то время, которое она уже провела под стражей. Позже суд принял решение освободить ее досрочно", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В марте суд в Малайзии снял обвинения со второй обвиняемой - гражданки Индонезии Сити Айша.
  • Ким Чен Нам - старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит 13 февраля 2017. Он был отравлен высокотоксичным газом VX нервно-паралитического действия, остатки которого были обнаружены на его лице и глазах.
  • В марте 2018 года в США заявили, что брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит правительством этой страны, и ввели новые санкции против КНДР.

Темы: КНДР
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