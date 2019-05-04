Убийство брата Ким Чен Ына: вторую обвиняемую освободили из-под стражи

Власти Малайзии освободили из тюрьмы гражданку Вьетнама Доан Хионг, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что сначала ее обвиняли в убийстве Ким Чен Нама, позже обвинения переквалифицировали в "умышленное причинение вреда".

"Доан Тхи Хионг приговорили к трем годам и четырем месяцам, учитывая то время, которое она уже провела под стражей. Позже суд принял решение освободить ее досрочно", - говорится в сообщении.

Напомним: