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Помпео з неочікуваним візитом прибув в Ірак

Середа, 8 травня 2019, 01:48

Держсекретар США Майк Помпео, який цього тижня вирушив у європейське турне, неочікувано відвідав Багдад та зустрівся з іракським прем'єр-міністром Аділем Абдулом Махді.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що напередодні дипломат заявив, що США стурбовані суверенітетом Іраку через посилення іранської діяльності.

"Я хотів поїхати в Багдад, щоб поговорити з керівництвом країни, аби запевнити їх, що ми готові і далі робити все для того,  щоб Ірак був суверенною, незалежною державою", - сказав Помпео.

Нагадаємо:

  • Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон направляє авіаносне ударне угруповання на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників в регіон Центрального командування ВС США.
  • Радник Трампа підкреслив, що США "не прагнуть до війни з іранським режимом", але готові відреагувати на будь-який напад Корпусу вартових ісламської революції або регулярних військ сил Ірану.

Теми: СШАІрак
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