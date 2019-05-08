Помпео з неочікуваним візитом прибув в Ірак

Держсекретар США Майк Помпео, який цього тижня вирушив у європейське турне, неочікувано відвідав Багдад та зустрівся з іракським прем'єр-міністром Аділем Абдулом Махді.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що напередодні дипломат заявив, що США стурбовані суверенітетом Іраку через посилення іранської діяльності.

"Я хотів поїхати в Багдад, щоб поговорити з керівництвом країни, аби запевнити їх, що ми готові і далі робити все для того, щоб Ірак був суверенною, незалежною державою", - сказав Помпео.

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