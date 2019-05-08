Помпео з неочікуваним візитом прибув в Ірак
Середа, 8 травня 2019, 01:48
Держсекретар США Майк Помпео, який цього тижня вирушив у європейське турне, неочікувано відвідав Багдад та зустрівся з іракським прем'єр-міністром Аділем Абдулом Махді.
Про це повідомляє Reuters.
Агентство зазначає, що напередодні дипломат заявив, що США стурбовані суверенітетом Іраку через посилення іранської діяльності.
"Я хотів поїхати в Багдад, щоб поговорити з керівництвом країни, аби запевнити їх, що ми готові і далі робити все для того, щоб Ірак був суверенною, незалежною державою", - сказав Помпео.
Нагадаємо:
- Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон направляє авіаносне ударне угруповання на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників в регіон Центрального командування ВС США.
- Радник Трампа підкреслив, що США "не прагнуть до війни з іранським режимом", але готові відреагувати на будь-який напад Корпусу вартових ісламської революції або регулярних військ сил Ірану.