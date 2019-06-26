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Новини 26 червня: ПАРЄ повертає Росію без санкцій, "Голос" і "Батьківщина" міняються місцями, обшуки у Міноборони

Середа, 26 червня 2019, 21:29

ПАРЄ погодилася повернути Росію без жодних санкцій, Державне бюро розслідувань проводить 40 обшуків у посадовців міністерства оборони — новини, які були актуальні 26 червня.

Про ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Представники 7 держав-членів Ради Європи у її парламентській асамблеї оголосили спільну заяву про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.

Про обшуки ДБР

Державне бюро розслідувань провело 40 обшуків у посадовців міністерства оборони в межах справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. 

За попередніми висновками ця злочинна діяльність завдала державі біля 100 млн грн збитків. Крім того, розповідає голова ДБР, були закуплені 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання.

Про рейтинги

45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями, підтримують партію "Слуга народу". Також прохідний бар’єр долають "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%).

Про українські підрозділи у Станиці Луганській

Опівдні штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

Згодом штаб ООС наголосив, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.

Про перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що наразі готується апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва. "Реваншу не буде! … на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів".

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" повідомила, що у кандидата в народні депутати від політсили Юрія Бірюкова проводять обшуки.

Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2020 року в Україні розпочнеться впровадження стандартів та процедур НАТО у діяльності Збройних сил і наразі необхідно підвищити престиж військової служби і зарплати військовослужбовцям.

Партії провели жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради.

Українська правда
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