Новости 26 июня: ПАСЕ возвращает Россию без санкций, "Голос" и "Батькивщина" меняются местами, обыски в Минобороны

ПАСЕ согласилась вернуть Россию без санкций, Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны - новости, которые были актуальны 26 июня.

О ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

Об обысках ДБР

Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным эта преступная деятельность нанесла государству около 100 млн грн убытков. Кроме того, рассказывает глава ГБР, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания.

О рейтингах

45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию "Слуга народа ". Также проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%).

Об украинских подразделениях в Станице Луганской

В полдень штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

Позже штаб ООС подчеркнул, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.

О переименовании проспектов Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд города Киева считает, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры.

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что сейчас готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева. "Реванша не будет! … на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сообщила, что у кандидата в народные депутаты от политсилы Юрия Бирюкова проводят обыски.

Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2020 года в Украине начнется внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил и теперь необходимо повысить престиж военной службы и зарплаты военнослужащим.

Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.