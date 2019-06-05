Пікет під поліцією: постраждали двоє правоохоронців, відкрито справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень правоохоронцям на Київщині.

Про це повідомляє 5 червня відділ комунікації поліції в Київській області.

Зазначається, що напередодні ввечері біля Переяслав-Хмельницького відділу поліції відбувся мітинг, де зібралось близько 50 осіб.

Охорону публічного порядку та адмінбудинку забезпечували бійці підрозділу патрульної служби "ТОР", батальйону поліції особливого призначення поліції Київщини.

У поліції зазначають, що серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри та розмальовували фарбою асфальтне покриття.

"У результаті таких хуліганських дій двоє працівників поліції отримали травми нижніх кінцівок", – повідомляє поліція.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зазначається. Що наразі працівники поліції проводять комплекс необхідних заходів щодо встановлення осіб, причетних до цього правопорушення. Триває слідство.

"Також хуліганськими діями молодиків були завдані збитки місту Переяслав-Хмельницький. Після того, які будуть встановлені сума матеріальних збитків, матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду", – наголошують правоохоронці.

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