У "Слузі народу" заявили про можливу чистку свого списку
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що до 8 липня політсила може очистити свої списки кандидатів в народні депутати, якщо від українців надійде інформація про їх неблагонадійність.
Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор. нет".
За його словами, від партії в Раді будуть представлені представники різних верств населення і різних професійних груп і сфер, якщо їх підтримає український виборець.
Разумков підкреслив, що принциповим було не брати в списки колишніх народних депутатів.
"Ми хотіли б привести в парламент людей, які були б новими. Так, у них може не бути такого глибокого знання роботи парламенту, але цього вони навчаться швидко", - сказав глава "Слуги народу", додавши, що головне, щоб вони не навчилися корупції.
При цьому він зазначив, що знайти "стерильних людей" неможливо, оскільки всі активні в тій чи іншій мірі співпрацювали і з владою, і з представниками бізнесу, активістами і т.д.
Разумков додав, що якщо у когось є фактаж про кандидатів "Слуги народу", які можуть кидати тінь на репутацію партії, то варто про це повідомити і ця людина буде виключений зі списку.
"Ви бачите, що ми досить швидко реагуємо на повідомлення, що хтось десь неадекватно потрапив в наш список. Ми єдині, хто веде постпраймеріз. Ми провели частину постпраймеріз між двома частинами з'їзду, а тепер ще чекаємо фідбек співгромадян. Ми його ще, швидше за все, почистимо на третьому етапі з'їзду", - заявив глава партії.
За його словами, за законодавством список можна очистити до 8 липня, коли ще можна відкликати тих чи інших кандидатів.
"Ми це будемо робити 6 числа. Якщо ми щодо якихось людей допустили помилки, ми їх виправимо", - заявив Разумков.
Нагадаємо:
- 9 червня президентська партія представила сто перших людей із виборчого списку партії – і згодом оголосила "постпраймеріз", запропонувавши повідомляти про "негідних" кандидатів.
- 12 червня партія Володимир Зеленського "Слуга народу" виключила зі свого списку трьох кандидатів: Дмитра Співака (№33), Ірину Панченко (№73) та Вадима Гутцайта (№81).
- 13 червня "Слуга народу" оприлюднила повний список із 201 імені.
- 21 липня мають відбутися дострокові парламентські вибори, призначені Зеленським 21 травня.
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