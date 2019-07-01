У "Слузі народу" заявили про можливу чистку свого списку

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що до 8 липня політсила може очистити свої списки кандидатів в народні депутати, якщо від українців надійде інформація про їх неблагонадійність.

Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор. нет".

За його словами, від партії в Раді будуть представлені представники різних верств населення і різних професійних груп і сфер, якщо їх підтримає український виборець.

Разумков підкреслив, що принциповим було не брати в списки колишніх народних депутатів.

"Ми хотіли б привести в парламент людей, які були б новими. Так, у них може не бути такого глибокого знання роботи парламенту, але цього вони навчаться швидко", - сказав глава "Слуги народу", додавши, що головне, щоб вони не навчилися корупції.

При цьому він зазначив, що знайти "стерильних людей" неможливо, оскільки всі активні в тій чи іншій мірі співпрацювали і з владою, і з представниками бізнесу, активістами і т.д.

Разумков додав, що якщо у когось є фактаж про кандидатів "Слуги народу", які можуть кидати тінь на репутацію партії, то варто про це повідомити і ця людина буде виключений зі списку.

"Ви бачите, що ми досить швидко реагуємо на повідомлення, що хтось десь неадекватно потрапив в наш список. Ми єдині, хто веде постпраймеріз. Ми провели частину постпраймеріз між двома частинами з'їзду, а тепер ще чекаємо фідбек співгромадян. Ми його ще, швидше за все, почистимо на третьому етапі з'їзду", - заявив глава партії.

За його словами, за законодавством список можна очистити до 8 липня, коли ще можна відкликати тих чи інших кандидатів.

"Ми це будемо робити 6 числа. Якщо ми щодо якихось людей допустили помилки, ми їх виправимо", - заявив Разумков.

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