У Вишгороді чоловік влаштував стрілянину: не сподобались зйомки програми "СТБ"

У місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти по землі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"Одному з сусідів вкрай не до вподоби стали незрозумілі "ритуали" провидців, розкидані голки та розставлені свічки. Розлючений хлопець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикуючи нецензурну лексику, декілька разів вистрілив у землю", - йдеться в повідомленні.

Під час інциденту люди не постраждали.

Правоохоронці, які прибули на місці події, вилучили стартовий пістолет, набої та гільзи.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження.

"Також працівники поліції встановлюють законність проведення зйомок такої телепередачі, оскільки мешканці будинку про це не були повідомлені", - підсумували у поліції.