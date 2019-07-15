Новини 15 липня: Витік у ДБР, реакція Зеленського на ДТП, рейтинги за тиждень до виборів

У Державному бюро розслідувань стався витік інформації, Зеленський розповів про кортеж та відреагував на ДТП з автобусом дітей, рейтинг "Голосу" росте, а "ЄС" та "Батьківщини" – падає — новини, які були актуальні 15 липня.

Про витік інформації

У Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, де фігурує п’ятий президент країни Петро Порошенко. Директор ДБР Роман Труба заявив, що за цим фактом у відомстві розпочали службову перевірку.

Прізвище президента Порошенка фігурує у провадженні щодо перетину морського простору військовими кораблями України, в результаті чого 24 українці потрапили в російський полон.

Раніше прибічники партії колишнього президента "Європейська солідарність" ввірвалися в будівлю ДБР, щоб вплинути на справу щодо Порошенка. Їх діям мають надати правову оцінку, заявив Труба.

Про ДТП з кортежем

Президент Володимир Зеленський вважає, що працівники Державної охорони мають понести покарання, якщо їхня вина у вчиненні ДТП в Запорізькій області буде доведена. Зеленський також розповів, з чого складається його нинішній кортеж.

Пізніше стало відомо, що поліція склала адміністративні протоколи на водіїв Управління державної охорони, які були учасниками вищезгаданого ДТП. Кримінальна справа за фактом аварії відкриватись не буде через відсутність постраждалих.

Напередодні у Запорізькій області мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП з колоною автобусів, що перевозили дітей. Серед дітей постраждалих немає.

Про рейтинг

Чергове опитування українців показало, що 5% бар'єр на виборах у Верховну Раду долають п'ять партій. Найбільшу підтримку серед українців має партія "Слуга народу", за яку готові віддати свої голоси 41,5% опитаних українців, які визначилися з вибором і братимуть участь у голосуванні.

За партію "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати 12,5%, за партію "Голос" – 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" – 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,0%.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.

Колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб.

Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення Зеленського взяти участь у форумі регіонів 3-4 жовтня.

На Закарпатті поліція викрила групу осіб, які скуповували голоси виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати за 1000-1500 гривень.