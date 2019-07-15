Новости 15 июля: Утечка в ГБР, реакция Зеленского на ДТП, рейтинги за неделю до выборов

В Государственном бюро расследований произошла утечка информации, Зеленский рассказал о кортеже и отреагировал на ДТП с автобусом детей, рейтинг "Голоса" растет, а "ЕС" и "Батькивщини" – падает — новости, которые были актуальны 15 июля.

Об утечке информации

В Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко. Директор ГБР Роман Труба заявил, что по данному факту в ведомстве начали служебную проверку.

Фамилия президента Порошенко фигурирует в производстве относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины, в результате чего 24 украинца попали в российский плен.

Ранее сторонники партии бывшего президента "Европейская солидарность" ворвались в здание ГБР, чтобы повлиять на дело в отношении Порошенко. Их действиям должны дать правовую оценку, заявил Труба.

О ДТП с кортежем

Президент Владимир Зеленский считает, что работники Государственной охраны должны понести наказание, если их вина в совершении ДТП в Запорожской области будет доказана. Зеленский также рассказал, из чего состоит его нынешний кортеж.

Позже стало известно, что полиция составила административные протоколы на водителей Управления государственной охраны, которые стали участниками вышеупомянутого ДТП. Уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.

Накануне в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет.

О рейтинге

Очередной опрос украинцев показал, что 5% барьер на выборах в Верховную Раду преодолевают пять партий. Отмечается, что наибольшую поддержку среди украинцев имеет партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свои голоса 41,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - 8,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,0%.

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Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Андрей Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц.

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в форуме регионов 3-4 октября.

На Закарпатье полиция разоблачила группу лиц, которые скупали голоса избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты по 1000-1500 гривен.