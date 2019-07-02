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МВС змінило алгоритм, щоб "мінери" не блокували виборчі дільниці

Вівторок, 2 липня 2019, 12:34

МВС змінило алгоритм реагування на повідомлення про замінування виборчих дільниць у день виборів.

Про це у вівторок під час наради заявив перший заступник міністра Сергій Яровий, повідомляє сайт МВС.

За його словами, тепер у випадку надходження повідомлення про замінування виборчої дільниці рішення про евакуацію людей прийматиме безпосередній керівник поліції на місці.

"Ми розуміємо, що у день голосування є ризик отримати велику кількість повідомлень про замінування виборчих дільниць. Після відповідної перевірки такі повідомлення виявляються хибними, але перевірка приміщення займає багато часу. Щоб не допустити зриву процесу голоcування у день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про замінування",- сказав Яровий.

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що наказ зі змінами вже передано всім керівникам поліції.

Директор Департаменту юридичного забезпечення МВС Денис Горбась пояснив механізм перевірки повідомлення про замінування дільниці.

"У випадку отримання повідомлення на місце будуть направлені наряди та повідомлено керівництво. Негайно буде сформовано відповідний підрозділ кіберполіції, карного розшуку, кримінальної поліції, вибухотехнічний підрозділ, який оперативно перевіряє інформацію і в сукупності з інформацією оперативного чергового передає керівнику поліції на місці. Який і визначається, з формами і видами реагування, зокрема, приймає рішення про зупинення діяльності тимчасово відповідного підприємства та організацію евакуації людей",- сказав Горбась.

Нагадаємо:

  • 25 червня у МВС повідомили, що міністерство хоче переглянути алгоритм дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування, зокрема, спочатку перевіряти, чи це не "фейк".

Українська правда
Теми: МВСвибориполіція
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