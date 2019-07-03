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ЦВК визначила, на яких округах не відбудуться парламентські вибори

Середа, 3 липня 2019, 04:08

ЦВК взяла до відома, що парламентські вибори не організовуються в анексованому Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу та визначила перелік округів, де вибори народних депутатів не відбуватимуться.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії у Facebook.

"ЦВК визначила переліки одномандатних виборчих округів, утворених на території Донецької та Луганської областей, та частин округів, на територіях яких голосування громадян на виборах 21 липня не організовується і не проводиться та на територіях яких голосування організовується і проводиться", - йдеться у заяві Комісії.

Крім цього, ЦВК встановила, що на територіях, де не відбуватимуться позачергові парламентські вибори, не утворюються ОВК та ДВК, не проводиться передвиборна агітація, не виготовляються виборчі бюлетені, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація.

Також на цих територіях не проводяться інші виборчі процедури, пов'язані з організацією голосування.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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