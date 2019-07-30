Новини 30 липня: Указ про е-послуги, брифінг голови ОП Богдана

Зеленський видав указ про поліпшення доступу до електронних послуг, керівник Офісу президента Андрій Богдан провів брифінг — новини, які були актуальні 30 липня.

Про е-послуги

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Він передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в держреєстрах та пріоритетні електронні держпослуги.

Про брифінг Богдана

На сьогоднішньому брифінгу керівник Офісу президента Андрій Богдан запропонував міському голові столиці Віталію Кличку подати у відставку на знак політичної відповідальності, адже очолювана ним партія програла вибори. Також Богдан стверджує, що Кличко не контролює столичну владу через "смотрящих", з якими доводиться домовлятись.

Кличко у свою чергу назвав заяви Богдана про корупцію в столиці добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

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