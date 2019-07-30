Новости 30 июля: Указ об э-услугах, брифинг главы ОП Богдана
Зеленский издал указ об улучшении доступа к электронным услугам, руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел брифинг — новости, которые были актуальны 30 июля.
Об э-услугах
Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам". Он предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах и приоритетных электронных госуслугах.
О брифинге Богдана
На сегодняшнем брифинге руководитель Офиса президента Андрей Богдан предложил городскому главе столицы Виталию Кличку подать в отставку в знак политической ответственности, так как возглавляемая им партия проиграла выборы. Также Богдан утверждает, что Кличко не контролирует столичный совет из-за "смотрящих", с которыми приходится договариваться.
Кличко в свою очередь назвал заявления Богдана о коррупции в столице подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.
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