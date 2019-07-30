Новости 30 июля: Указ об э-услугах, брифинг главы ОП Богдана

Зеленский издал указ об улучшении доступа к электронным услугам, руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел брифинг — новости, которые были актуальны 30 июля.

Об э-услугах

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам". Он предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах и приоритетных электронных госуслугах.

О брифинге Богдана

На сегодняшнем брифинге руководитель Офиса президента Андрей Богдан предложил городскому главе столицы Виталию Кличку подать в отставку в знак политической ответственности, так как возглавляемая им партия проиграла выборы. Также Богдан утверждает, что Кличко не контролирует столичный совет из-за "смотрящих", с которыми приходится договариваться.

Кличко в свою очередь назвал заявления Богдана о коррупции в столице подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.

Андрей Богдан заявил, что в Украине будет начата новая традиция празднования Дня Независимости и в этом году организацией мероприятия занимается известный украинский режиссер.

Глава Офиса президента считает, что Верховная Рада нового созыва не успеет собраться до 1 сентября.

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Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

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Украинский суд арестовал российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в прошлом году.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривни за доллар. Последний раз курс превышал эти отметки в августе 2016 года.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что планирует в новой Верховной Раде конструктивно сотрудничать с монобольшинством "Слуги народа", но если будут попытки развернуть страну в сторону России, то пойдет в оппозицию.

Жена главы Госрезерва Вадим Мосийчука за время пребывания его на должности открыла мини-отель, а его матери подарили квартиру на Печерске за несколько миллионов гривен.