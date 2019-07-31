Вбивство Гандзюк: Під Головним управлінням поліції у Херсоні палять "димовухи"

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Середа, 31 липня 2019, 14:01

31 липня, у день річниці нападу на активістку Катерину Гандзюк, під Головним управлінням поліції у Херсонській області зібралися друзі убитої, вони запалили димові шашки і перейменували вулицю ім’ям Гандзюк.

Про це "Українській правді" повідомили присутні на акції.

"Близько 13:00 прийшли приблизно 50-60 друзів Каті. Вони запалили димові шашки і встановили табличку з назвою вулиці та номером будівлі", - розповів УП учасник акції. 

 
 

Він також додав, що до присутніх вийшов заступник начальника ГУ НП Олексій Манжиєвський і запевнив, що знімати табличку з ім’ям Катерини Гандзюк не будуть.  

На акції був присутній батько убитої активістки. 

 

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з опіками 40% тіла, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
  • 6 червня, після того як обвинувачені визнали провину й пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • Координатора нападу Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападника Грабчука – до 6 років в'язниці, Васянович і Вишневський отримали 4 роки, Горбунов – 3 роки.
  • 30 липня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину.
  • 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.
  • На Лютеранській розташовані управління СБУ та Нацполіції Херсона.
  • У травні Херсонський окружний адмінсуд скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.
  • В ніч на 31 липня на стіні Херсонської міськради з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Українська правда

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