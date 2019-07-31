Вбивство Гандзюк: Під Головним управлінням поліції у Херсоні палять "димовухи"

31 липня, у день річниці нападу на активістку Катерину Гандзюк, під Головним управлінням поліції у Херсонській області зібралися друзі убитої, вони запалили димові шашки і перейменували вулицю ім’ям Гандзюк.

Про це "Українській правді" повідомили присутні на акції.

"Близько 13:00 прийшли приблизно 50-60 друзів Каті. Вони запалили димові шашки і встановили табличку з назвою вулиці та номером будівлі", - розповів УП учасник акції.

Він також додав, що до присутніх вийшов заступник начальника ГУ НП Олексій Манжиєвський і запевнив, що знімати табличку з ім’ям Катерини Гандзюк не будуть.

На акції був присутній батько убитої активістки.

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