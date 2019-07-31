Убийство Гандзюк: Под Главным управлением полиции в Херсоне палят «дымовухи»

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Среда, 31 июля 2019, 14:01

31 июля, в день годовщины нападения на активистку Екатерину Гандзюк, под Главным управлением полиции в Херсонской области собрались друзья убитой, они зажгли дымовые шашки и переименовали улицу именем Гандзюк.

Об этом "Украинской правде" сообщили присутствующие на акции.

"Около 13:00 пришли примерно 50-60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания", - рассказал УП участник акции.  

 
 

Он также добавил, что к собравшимся вышел заместитель начальника ГУ НП Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут.

На акции присутствовал отец убитой активистки. 

 

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с ожогами 40% тела, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
  • 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • Координатора нападения Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, нападавшего Грабчука – к 6 годам тюрьмы, Васянович и Вишневский получили 4 года, Горбунов – 3 года.
  • 30 июля Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского,. подозреваемого в сокрытии преступления.
  • 22 февраля на заседании сессии Херсонского горсовета депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк.
  • На Лютеранской расположены управления СБУ и Нацполиции Херсона.
  • В мае Херсонский окружной админсуд отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.
  • В ночь на 31 июля на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Украинская правда

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