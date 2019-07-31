Убийство Гандзюк: Под Главным управлением полиции в Херсоне палят «дымовухи»

31 июля, в день годовщины нападения на активистку Екатерину Гандзюк, под Главным управлением полиции в Херсонской области собрались друзья убитой, они зажгли дымовые шашки и переименовали улицу именем Гандзюк.

Об этом "Украинской правде" сообщили присутствующие на акции.

"Около 13:00 пришли примерно 50-60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания", - рассказал УП участник акции.

Он также добавил, что к собравшимся вышел заместитель начальника ГУ НП Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут.

На акции присутствовал отец убитой активистки.

Напомним: