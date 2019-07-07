Обстріли у зоні ООС: двоє військових отримали бойове травмування

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Неділя, 7 липня 2019, 20:31

У неділю бойовики проросійських формувань порушили режим припинення вогню 12 разів, внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали бойове травмування.

Про це ввечері 7 липня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил. 

"Збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ОС із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні ОС. 

Зокрема, обстріли було здійснено поблизу н.п.Широкине, біля Богданівки та Водяного, біля н.п. Новолуганське, Попасна, Золоте-4 та Майорськ. 

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди Росія


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