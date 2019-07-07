Обстріли у зоні ООС: двоє військових отримали бойове травмування

У неділю бойовики проросійських формувань порушили режим припинення вогню 12 разів, внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали бойове травмування.

Про це ввечері 7 липня повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил.

"Збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ОС із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні ОС.

Зокрема, обстріли було здійснено поблизу н.п.Широкине, біля Богданівки та Водяного, біля н.п. Новолуганське, Попасна, Золоте-4 та Майорськ.