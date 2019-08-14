Новини 14 серпня: Кабмін і Кличко, покарання Зайцевої

Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка, Зайцеву попросили відпустити додому замість 10 років в’язниці за ДТП з 6 загиблими — новини, які були актуальні 14 серпня.

Про Кабмін і Кличка

Кабінет міністрів не став розглядати питання погодження звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за ухвалення нового закону про столицю України, який би збалансував посади міського голови Києва та голови держадміністрації.

В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що питання звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації розглядатиме вже новий уряд.

Про Зайцеву

Адвокат Юлія Плетньова попросила пом'якшити покарання Олені Зайцевій, звинуваченій у вчиненні ДТП у центрі Харкова, в результаті якого у 2017 році загинули 6 осіб.

Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

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Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

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