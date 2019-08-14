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Новини 14 серпня: Кабмін і Кличко, покарання Зайцевої

Середа, 14 серпня 2019, 21:23

Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка, Зайцеву попросили відпустити додому замість 10 років в’язниці за ДТП з 6 загиблими — новини, які були актуальні 14 серпня.

Про Кабмін і Кличка

Кабінет міністрів не став розглядати питання погодження звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за ухвалення нового закону про столицю України, який би збалансував посади міського голови Києва та голови держадміністрації.

В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що питання звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації розглядатиме вже новий уряд.

Про Зайцеву

Адвокат Юлія Плетньова попросила пом'якшити покарання Олені Зайцевій, звинуваченій у вчиненні ДТП у центрі Харкова, в результаті якого у 2017 році загинули 6 осіб.

Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

На початку засідання підготовчої групи новообраних народних депутатів представники "Слуги народу" Дмитро Разумков та "Європейської солідарності" Ірина Геращенко посперечались з членом "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Рабіновичем про мову.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив весь тренерський штаб і головного тренера Олександра Хацкевича після того, як команда вчергове не змогла пробитися в плей-офф Ліги Чемпіонів.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили медичну реформу.

До державного бюджету конфіскують 448 тисяч гривень внесків на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка" та "Громадянської позиції".

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника Генерального прокурора Миколу Голомшу, якого звільнили за законом про люстрацію.

Українська правда
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