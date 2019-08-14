Новости 14 августа: Кабмин и Кличко, наказание Зайцевой

Гройсман решил не рассматривать увольнение Кличка, Зайцеву попросили отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими — новости, которые были актуальны 13 августа.

О Кабмине и Кличко

Кабинет министров не стал рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман выступил за принятие нового закона о столице Украины, который бы сбалансировал должности городского главы Киева и главы госадминистрации.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации будет рассматривать уже новое правительство.

О Зайцевой

Адвокат Юлия Плетнева попросила смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в совершении ДТП в центре Харькова, в результате которого в 2017 году погибли 6 человек.

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

В начале заседания подготовительной группы новоизбранных народных депутатов представители "Слуги народа" Дмитрий Разумков и "Европейской солидарности" Ирина Геращенко поспорили с членом "Оппозиционной платформы – За життя" Вадимом Рабиновичем о языке.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) освободил весь тренерский штаб и главного тренера Александра Хацкевича после того, как команда в очередной раз не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой они обсудили реформу здравоохранения.

В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции"

Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя Генерального прокурора Николая Голомшу, которого уволили за законом об очищении власти.