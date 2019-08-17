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Адвокат: Через помилку в ухвалі, Гримчака, швидше за все, будуть перезатримувати

Субота, 17 серпня 2019, 07:14

Поки не виправлять в рішенні суду щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку помилку в імені, його не мають права утримувати під вартою.

Про це написала його адвокат Тетяна Матяш у facebook.

"Стосовно виправлення помилки призначили до розгляду на завтра на 10:00. Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме відносно Михайловича. Тому суд не може внести зміни в свою ухвалу, коли не виправлене клопотання. Але це ж суддя Лямзіна. Але знов одне але. Ухвала про виправлення помилок набере чинності тільки після апеляційного оскарження. Тому події розвиватимуться наступним чином: Гримчака, швидше за все, будуть перезатримувати", - заявила адвокат.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Нагадуємо:

  • Суд у Чернігові ухвалив взяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, однак помилився з його ім'ям. Замість "Юрія Миколайовича Грмчака" суддя оголосила про арешт "Юрія Михайловича Гримчака".
  • Генпрокуратура просила обрати Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави – обом у розмірі 12 млн грн.
  • 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".
  • Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.

"Українська правда" в Threads

Теми: Гримчаксуд
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