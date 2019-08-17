Адвокат: Через помилку в ухвалі, Гримчака, швидше за все, будуть перезатримувати

Поки не виправлять в рішенні суду щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку помилку в імені, його не мають права утримувати під вартою.

Про це написала його адвокат Тетяна Матяш у facebook.

"Стосовно виправлення помилки призначили до розгляду на завтра на 10:00. Питання в тому, що суддя задовольнила клопотання прокурора саме відносно Михайловича. Тому суд не може внести зміни в свою ухвалу, коли не виправлене клопотання. Але це ж суддя Лямзіна. Але знов одне але. Ухвала про виправлення помилок набере чинності тільки після апеляційного оскарження. Тому події розвиватимуться наступним чином: Гримчака, швидше за все, будуть перезатримувати", - заявила адвокат.

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