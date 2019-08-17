Адвокат: Из-за ошибки в решении, Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать

1277 просмотров
Суббота, 17 августа 2019, 07:14

Пока не исправят в решении суда об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку ошибку в имени, его не имеют права удерживать под стражей.

Об этом написала его адвокат Татьяна Матяш в facebook.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра на 10:00. Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство. Но это же судья Лямзина. Но опять одно но. Постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - заявила адвокат.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Напоминаем:

  • Суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем. Вместо "Юрия Николаевича Грмчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".
  • Генпрокуратура просила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.
  • 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
  • Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Грымчак суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд арестовал не того Грымчака 16 августа 2019, 21:41
Грымчак о своей "взятке": Отказывался от значительно больших сумм 16 августа 2019, 20:45
Потерпевший в деле Грымчака ранее метил в НАБУ и уже "доносил" на взятки 16 августа 2019, 13:11
Все новости
Главные новости
В Одессе горел отель, погибло 8 человек
ЦИК признала избранным последнего кандидата в нардепы
Суд арестовал не того Грымчака
Грымчак о своей "взятке": Отказывался от значительно больших сумм
Все новости
еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

здоровье

13 причин, почему отекают ваши ноги

еда

Ешьте кукурузу, но не кукурузное масло или сироп

Поиск по сайту
Архив
Весь архів