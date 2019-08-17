Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат: Из-за ошибки в решении, Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать

Суббота, 17 августа 2019, 07:14

Пока не исправят в решении суда об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку ошибку в имени, его не имеют права удерживать под стражей.

Об этом написала его адвокат Татьяна Матяш в facebook.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра на 10:00. Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство. Но это же судья Лямзина. Но опять одно но. Постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - заявила адвокат.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Напоминаем:

  • Суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем. Вместо "Юрия Николаевича Грмчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".
  • Генпрокуратура просила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.
  • 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
  • Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грымчаксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Грымчак
Бывший замминистра МинТОТ Гримчак отбудет 10 лет в тюрьме: приговор вступил в силу
ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения
С Грымчака сняли электронный браслет слежения
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: