Адвокат: Из-за ошибки в решении, Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать
Пока не исправят в решении суда об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку ошибку в имени, его не имеют права удерживать под стражей.
Об этом написала его адвокат Татьяна Матяш в facebook.
"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра на 10:00. Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство. Но это же судья Лямзина. Но опять одно но. Постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - заявила адвокат.
Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Напоминаем:
- Суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем. Вместо "Юрия Николаевича Грмчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".
- Генпрокуратура просила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.
- 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
- Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
- По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
- Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.