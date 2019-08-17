Адвокат: Из-за ошибки в решении, Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать

Пока не исправят в решении суда об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку ошибку в имени, его не имеют права удерживать под стражей.

Об этом написала его адвокат Татьяна Матяш в facebook.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра на 10:00. Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство. Но это же судья Лямзина. Но опять одно но. Постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - заявила адвокат.

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