Слідом за Вовком: на посаді втримався ще один суддя-фігурант "плівок" НАБУ

Джерело: Вища рада правосуддя

Погрібніченко зберіг посаду

Вища рада правосуддя відмовилась відсторонити з посади суддю Окружного адміністративного суду Києва Ігоря Погрібніченка, який фігурував у "плівках" НАБУ щодо втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Деталі: 20 серпня Вища рада правосуддя розглянула клопотання ГПУ щодо тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя Ігоря Погрібніченка у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

За повідомленням прокурорів, Погрібніченко прийняв завідомо неправосудне судове рішення щодо відсутності повноважень у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова.

Вища рада правосуддя відхилила клопотання ГПУ щодо судді, не повідомивши причин.

Додатково: Також Вища рада правосуддя лишила на посаді ще одного фігуранта "плівок" НАБУ - Івана Шепітка, суддю Суворовського районного суду Одеси, з тотожною підозрою від ГПУ. Рада правосуддя і в цьому випадку не пояснила причини відмови у задоволенні клопотання прокуратури.

Що відбулося раніше: 20 серпня Вища рада правосуддя відмовила ГПУ у тимчасовому відстороненні судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження.

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