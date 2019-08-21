Слідом за Вовком: на посаді втримався ще один суддя-фігурант "плівок" НАБУ
Джерело: Вища рада правосуддя
Вища рада правосуддя відмовилась відсторонити з посади суддю Окружного адміністративного суду Києва Ігоря Погрібніченка, який фігурував у "плівках" НАБУ щодо втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
Деталі: 20 серпня Вища рада правосуддя розглянула клопотання ГПУ щодо тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя Ігоря Погрібніченка у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
За повідомленням прокурорів, Погрібніченко прийняв завідомо неправосудне судове рішення щодо відсутності повноважень у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козьякова.
Вища рада правосуддя відхилила клопотання ГПУ щодо судді, не повідомивши причин.
Додатково: Також Вища рада правосуддя лишила на посаді ще одного фігуранта "плівок" НАБУ - Івана Шепітка, суддю Суворовського районного суду Одеси, з тотожною підозрою від ГПУ. Рада правосуддя і в цьому випадку не пояснила причини відмови у задоволенні клопотання прокуратури.
Що відбулося раніше: 20 серпня Вища рада правосуддя відмовила ГПУ у тимчасовому відстороненні судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження.
Історія питання:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
- 2 серпня Голові Окружного адмінсуду та трьом його колегам вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.