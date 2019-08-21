Вслед за Вовком: должность сохранил еще один судья-фигурант "пленок" НАБУ
Источник: Высший совет правосудия
Высший совет правосудия отказался отстранить от должности судью Окружного административного суда Киева Игоря Погрибниченко, который фигурировал в "пленках" НАБУ относительно вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
Детали: 20 августа Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство ГПУ о временном отстранении от правосудия Игоря Погрибниченко в связи с привлечением к уголовной ответственности.
По информации прокуроров, Погрибниченко принял заведомо неправосудное судебное решение об отсутствии полномочий у главы Высшей квалификационной комиссии судей - Сергея Козьякова.
Высший совет правосудия отклонил ходатайство ГПУ в отношении судьи, не сообщив причин.
Дополнительно: Также Высший совет правосудия оставил на должности еще одного фигуранта "пленок" НАБУ - Ивана Шепитько, судью Суворовского районного суда Одессы, с идентичным подозрением от ГПУ. Совет правосудия и в этом случае не объяснил причины отказа в удовлетворении ходатайства прокуратуры.
Что произошло ранее: 20 август Высший совет правосудия отказал ГПУ во временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.
История вопроса:
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
- Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
- 2 августа Главе Окружного админсуда и трем его коллегам вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
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