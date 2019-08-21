Вслед за Вовком: должность сохранил еще один судья-фигурант "пленок" НАБУ

Источник: Высший совет правосудия

Погрибниченко сохранил должность

Высший совет правосудия отказался отстранить от должности судью Окружного административного суда Киева Игоря Погрибниченко, который фигурировал в "пленках" НАБУ относительно вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Детали: 20 августа Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство ГПУ о временном отстранении от правосудия Игоря Погрибниченко в связи с привлечением к уголовной ответственности.

По информации прокуроров, Погрибниченко принял заведомо неправосудное судебное решение об отсутствии полномочий у главы Высшей квалификационной комиссии судей - Сергея Козьякова.

Высший совет правосудия отклонил ходатайство ГПУ в отношении судьи, не сообщив причин.

Дополнительно: Также Высший совет правосудия оставил на должности еще одного фигуранта "пленок" НАБУ - Ивана Шепитько, судью Суворовского районного суда Одессы, с идентичным подозрением от ГПУ. Совет правосудия и в этом случае не объяснил причины отказа в удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Что произошло ранее: 20 август Высший совет правосудия отказал ГПУ во временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

История вопроса: