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Москалькова повернулася з Києва до Москви, підсумки візиту невідомі

Понеділок, 26 серпня 2019, 17:02

Джерело: Коментар прес-служби омбудсмена РФ "Інтерфаксу", сайт омбудсмена РФ

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова після поїздки до Києва перебуває в Москві.

Дослівно прес-служба: Тетяна Миколаївна в Москві, працює.

Деталі: Про причини візиту до Києва, його підсумки та перспективи подальших контактів у прес-службі не повідомляють.

Водночас сайт російського омбудсмена у понеділок повідомив, що Москалькова провела особистий прийом громадян.

Що було раніше: 23 серпня у прес-службі посольства Росії в Україні повідомили, що уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва на один день. Мету візиту в посольстві не уточнили.

Передісторія: 

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебувають 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Ймовірно, їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україніоформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 23 серпня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що перші результати з питання обміну утримуваних осіб між Україною та Росією будуть вже протягом найближчих днів.

Теми: омбудсменРосіяполонені
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