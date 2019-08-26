Москалькова повернулася з Києва до Москви, підсумки візиту невідомі

Джерело: Коментар прес-служби омбудсмена РФ "Інтерфаксу", сайт омбудсмена РФ

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова після поїздки до Києва перебуває в Москві.

Дослівно прес-служба: Тетяна Миколаївна в Москві, працює.

Деталі: Про причини візиту до Києва, його підсумки та перспективи подальших контактів у прес-службі не повідомляють.

Водночас сайт російського омбудсмена у понеділок повідомив, що Москалькова провела особистий прийом громадян.

Що було раніше: 23 серпня у прес-службі посольства Росії в Україні повідомили, що уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва на один день. Мету візиту в посольстві не уточнили.

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