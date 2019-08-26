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Москалькова вернулась из Киева в Москву, итоги визита неизвестны

Понедельник, 26 августа 2019, 17:02

Источник: Комментарий пресс-службы омбудсмена РФ "Интерфаксу", сайт омбудсмена РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после поездки в Киев находится в Москве.

Дословно пресс-служба: Татьяна Николаевна в Москве, работает.

Детали: О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.

В то же время сайт российского омбудсмена в понедельник сообщил, что Москалькова провела личный прием граждан.

Что было ранее: 23 августа в пресс-службе посольства России в Украине сообщили, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев на один день. Цель визита в посольстве не уточнили.

Предыстория:

  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находятся 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • Вероятно, их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в ​​Украине.
  • 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 23 августа президент Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.

Украинская правда
Темы: омбудсменРосcияпленные
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