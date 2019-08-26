Москалькова вернулась из Киева в Москву, итоги визита неизвестны

Источник: Комментарий пресс-службы омбудсмена РФ "Интерфаксу", сайт омбудсмена РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после поездки в Киев находится в Москве.

Дословно пресс-служба: Татьяна Николаевна в Москве, работает.

Детали: О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.

В то же время сайт российского омбудсмена в понедельник сообщил, что Москалькова провела личный прием граждан.

Что было ранее: 23 августа в пресс-службе посольства России в Украине сообщили, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев на один день. Цель визита в посольстве не уточнили.

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