Москалькова вернулась из Киева в Москву, итоги визита неизвестны
Источник: Комментарий пресс-службы омбудсмена РФ "Интерфаксу", сайт омбудсмена РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после поездки в Киев находится в Москве.
Дословно пресс-служба: Татьяна Николаевна в Москве, работает.
Детали: О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.
В то же время сайт российского омбудсмена в понедельник сообщил, что Москалькова провела личный прием граждан.
Что было ранее: 23 августа в пресс-службе посольства России в Украине сообщили, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев на один день. Цель визита в посольстве не уточнили.
Предыстория:
- 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находятся 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- Вероятно, их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине.
- 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 23 августа президент Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.
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