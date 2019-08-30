"Слуга народа" и Зеленский уже подали больше 70 законопроектов

Источник: сайт Верховной Рады

Фракция "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский в первый день работы Верховной Рады 9 созыва зарегистрировали 74 законопроекта.

Сейчас на сайте ВР зарегистрировали 74 проекта закона, которые внесла "Слуга народа", из них 20 – инициированы президентом.

5 из них зарегистрировал "слуга народа" Данил Гетманцев. Все они касаются экономической политики.

Кроме того, есть ряд инициатив по развитию технологий под руководством министра цифровой трансформации вице-премьера Михаила Федорова.

Несколько проектов закона касаются работы органов государственной власти, в частности Верховной Рады и деятельности нардепов.

Также ряд законотворческих инициатив зарегистрировали мажоритарщики и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним:

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