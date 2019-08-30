"Слуга народа" и Зеленский уже подали больше 70 законопроектов
Источник: сайт Верховной Рады
Фракция "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский в первый день работы Верховной Рады 9 созыва зарегистрировали 74 законопроекта.
Сейчас на сайте ВР зарегистрировали 74 проекта закона, которые внесла "Слуга народа", из них 20 – инициированы президентом.
5 из них зарегистрировал "слуга народа" Данил Гетманцев. Все они касаются экономической политики.
Кроме того, есть ряд инициатив по развитию технологий под руководством министра цифровой трансформации вице-премьера Михаила Федорова.
Несколько проектов закона касаются работы органов государственной власти, в частности Верховной Рады и деятельности нардепов.
Также ряд законотворческих инициатив зарегистрировали мажоритарщики и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Напомним:
- 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Нардепы приняли присягу. Заседание началось в 10 утра 29 августа и закончилось в 02 часа 30 августа.
- За это время нардепы успели назначить нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительство, генпрокурора Руслана Рябошапку.
- Кроме того, Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.
- Также ВР назначила чиновников так называемой президентской квоты: министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Знать больше: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров
Зе!премьер. Что рассказывают о Гончаруке люди, которые его знают
Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты