Новини 12 вересня: підтримка Зеленського, кнопкодавство, покарання Геращенко

Підтримка Зеленського б’є рекорди, "Слуги народу" покаялись за кнопкодавство, комітет рекомендує вигнати Геращенко з 5 засідань Ради — новини, які були актуальні 12 вересня.

Про рейтинг Зеленського

71% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 11% – протилежної думки, 18% – не змогли сформувати своє ставлення до нього. Рейтинг задоволених роботою президента зріс майже у півтори рази, у порівнянні з липнем.

Про кнопкодавство

Під час засідання Верховної Ради перші депутати-кнопкодави Сергій Литвиненко та Олена Копанчук від фракції "Слуга народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.

Пізніше на запитання журналістів чи була якась реакція у президента на "кнопокдавів", голова фракції "Слуга народу" відповів: "якщо пропустити мати — не було".

Пізніше заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував президентський законопроект, яким пропонується накладати штрафи на нардепів-кнопкодавів. Законопроектом пропонується карати депутатів за кнопкодавство штрафом від 50 до 85 тисяч гривень.

Про Геращенко

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.

Фракція "ЄС" з трибуни назвала це рішення комітету диктатурою і закликала нардепів не підтримувати його.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення штрафів за нерозмитнені "євробляхи".

Верховна Рада 9 скликання вперше не зібрала 226 чи більше голосів "за" для прийняття рішення.

Депутати "Слуги народу" незадоволені законопроектом, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за припинення членства у фракції.

Олександр Ткаченко вважає за доцільне провести дострокові вибори у Києві для повного перезавантаження влади.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.