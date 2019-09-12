Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 12 вересня: підтримка Зеленського, кнопкодавство, покарання Геращенко

Четвер, 12 вересня 2019, 21:16

Підтримка Зеленського б’є рекорди, "Слуги народу" покаялись за кнопкодавство, комітет рекомендує вигнати Геращенко з 5 засідань Ради — новини, які були актуальні 12 вересня.

Про рейтинг Зеленського

71% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 11% – протилежної думки, 18% – не змогли сформувати своє ставлення до нього. Рейтинг задоволених роботою президента зріс майже у півтори рази, у порівнянні з липнем.

Про кнопкодавство

Під час засідання Верховної Ради перші депутати-кнопкодави Сергій Литвиненко та Олена Копанчук від фракції "Слуга народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.

Пізніше на запитання журналістів чи була якась реакція у президента на "кнопокдавів", голова фракції "Слуга народу" відповів: "якщо пропустити мати — не було".

Пізніше заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував президентський законопроект, яким пропонується накладати штрафи на нардепів-кнопкодавів. Законопроектом пропонується карати депутатів за кнопкодавство штрафом від 50 до 85 тисяч гривень.

Про Геращенко

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.

Фракція "ЄС" з трибуни назвала це рішення комітету диктатурою і закликала нардепів не підтримувати його.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення штрафів за нерозмитнені "євробляхи".

Верховна Рада 9 скликання вперше не зібрала 226 чи більше голосів "за" для прийняття рішення.

Депутати "Слуги народу" незадоволені законопроектом, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за припинення членства у фракції.

Олександр Ткаченко вважає за доцільне провести дострокові вибори у Києві для повного перезавантаження влади.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: