Новости 12 сентября: поддержка Зеленского, кнопкодавство, наказание Геращенко

Поддержка Зеленского бьет рекорды, "Слуги народа" покаялись за кнопкодавство, комитет рекомендует выгнать Геращенко с 5 заседаний Рады — новости, которые были актуальны 12 сентября.

О рейтинге Зеленского

71% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. Рейтинг довольных работой президента в начале сентября вырос почти в полтора раза, по сравнению с июлем.

О кнопкодавстве

Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Позже на вопрос журналистов была ли какая-то реакция у президента на "кнопкодавов", глава фракции "Слуга народа" ответил: "если пропустить маты — не было".

Позже заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов. Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 50 до 85 тысяч гривен.

О Геращенко

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Фракция "ЕС" с трибуны назвала это решение комитета диктатурой и призвала нардепов не поддерживать это решение.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нерастаможенные "евробляхи".

Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала 226 или более голосов "за" для принятия решения.

Депутаты "Слуги народа" недовольны законопроектом, которым предлагается лишать нардепов мандата за прекращение членства во фракции.

Александр Ткаченко считает целесообразным проведение досрочных выборов в Киеве для полной перезагрузки власти.

Государственное бюро расследований проводит обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.