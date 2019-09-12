Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 12 сентября: поддержка Зеленского, кнопкодавство, наказание Геращенко

Четверг, 12 сентября 2019, 21:16

Поддержка Зеленского бьет рекорды, "Слуги народа" покаялись за кнопкодавство, комитет рекомендует выгнать Геращенко с 5 заседаний Рады — новости, которые были актуальны 12 сентября.

О рейтинге Зеленского

71% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. Рейтинг довольных работой президента в начале сентября вырос почти в полтора раза, по сравнению с июлем.

О кнопкодавстве

Во время заседания Верховной Рады первые депутаты-кнопкодавы Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Позже на вопрос журналистов была ли какая-то реакция у президента на "кнопкодавов", глава фракции "Слуга народа" ответил: "если пропустить маты — не было".

Позже заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов. Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 50 до 85 тысяч гривен.

О Геращенко

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Фракция "ЕС"  с трибуны назвала это решение комитета диктатурой и призвала нардепов не поддерживать это решение.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нерастаможенные "евробляхи".

Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала 226 или более голосов "за" для принятия решения.

Депутаты "Слуги народа" недовольны законопроектом, которым предлагается лишать нардепов мандата за прекращение членства во фракции.

Александр Ткаченко считает целесообразным проведение досрочных выборов в Киеве для полной перезагрузки власти.

Государственное бюро расследований проводит обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: