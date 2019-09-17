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Гонтарева після підпалу будинку: Не бачу, чим мені допоможе статус біженця

Вівторок, 17 вересня 2019, 12:04
Гонтарева після підпалу будинку: Не бачу, чим мені допоможе статус біженця

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що не бачить, чим їй може допомогти статус політичного біженця у Великій Британії, навіть після підпалу її будинку в Україні.

Джерело: коментар Гонтаревої, пише "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я легально живу й працюю у Великій Британії. Я не бачу, чим мені допоможе статус біженця в цій країні".

Деталі: Також екс-голова НБУ назвала "нісенітницею" слова, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Пряма мова: "Таку нісенітницю навіть не можу коментувати. Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців".

Крім того вона назвала "ахінеєю" версію про те, що підпалом автомобіля та будинку займався друг її сина.

Пряма мова: "Який друг?! Це повна ахінея! Нехай поліція нарешті скаже своє слово, хто й навіщо це робить".

За словами екс-глави НБУ, вона не знає, хто стоїть за підпалом будинку, але додала, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років. Зокрема, олігарх Ігор Коломойський і заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Пряма мова: "Зараз погрози надходили тільки від Коломойського та Портнова. Усі вони були в публічній площині".

Вона додала, що вже перебуває вдома після того, як її збила машина наприкінці серпня.

Пряма мова: "У мене вже було дві операції на нозі, зараз я вдома, мене відпустили із госпіталю на дві неділі до наступної операції. Після цього має бути ще одна операція".

Що передувало: у ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом згорів дотла. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі". 

У поліції повідомили, що на місці згарища будинку, що належав родині Гонтаревої, поліція знайшла запалювальну світло-шумову ракету.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
  • 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили операцію.
  • Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
  • Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГонтареваНБУВелика Британія
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