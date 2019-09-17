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Гонтарева после поджога дома: Не вижу, чем мне поможет статус беженца

Вторник, 17 сентября 2019, 12:04
Гонтарева после поджога дома: Не вижу, чем мне поможет статус беженца

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании, даже после поджога ее дома в Украине.

Источник: комментарий Гонтаревой, пишет "Радио Свобода"

Прямая речь Гонтаревой: "Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране".

Детали: Также экс-глава НБУ назвал "чушью" слова о том, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Прямая речь: "Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев".

Кроме того, она назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына.

Прямая речь: "Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает".

По словам экс-главы НБУ, она не знает, кто стоит за поджогом дома, но добавила, что ей угрожали в течение последних пяти лет. В частности, олигарх Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Прямая речь: "Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости".

Она добавила, что уже находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа.

Прямая речь: "У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция".

Что произошло ранее: В ночь на 17 сентября дом семьи Гонтаревой в Гореничах под Киевом сгорел дотла. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину - не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству".

В полиции сообщили, что на пепелище дома, принадлежавшего семье Гонтаревой, полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой "провокации".

История вопроса:

  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
  • Гонтарева назвала вызов в Генпрокуратуру для вручения подозрения попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе и предлагала следователем прилететь в Лондон.
  • 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, - ей сделали операцию.
  • Гонтарева предполагала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: он отрицал.
  • Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку эк-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГонтареваНБУВеликобритания
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