Пожежа у домі Гонтаревої: поліція виключила всі версії крім однієї

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Вівторок, 17 вересня 2019, 20:55

Національна поліція розглядає єдину версію пожежі в будинку екс-очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої у Гореничах під Києвом – навмисний підпал.

Джерело: hromadske

Пряма мова керівника прес-служби Нацполіції Київщини Миколи Жуковича: "Ми бачимо на відео з камер спостереження, як людина невідома перекидувала якісь дві валізи через паркан.

Потім кинула запальний пристрій. 

Загорілись ці валізи і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла, і від неї загорівся вже весь будинок".

Деталі: Жукович додав, що вміст валіз невідомий, триває експертиза. 

Слідчі шукають інші відеозаписи, де могли би бути зафіксовані зловмисники.

Що було раніше: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах спалили дотла.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, а ворог, який шкодить своїй державі".

Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування.

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Знати більше: Нічний підпал будинку. Вороги Гонтаревої

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева, яка зараз проживає у Великій Британії, казала, що Коломойський погрожує їй викраденням.
  • Олігарх запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.
  • Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили. 
  • Навесні, ще до повернення Ігоря Коломойського до України, американські ЗМІ повідомляли, що ФБР веде проти українського олігарха розслідування стосовно можливих фінансових злочинів.
  • Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Коломойський. 
  • 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов останнього і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

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Теми: Гонтарева поліція


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