Пожежа у домі Гонтаревої: поліція виключила всі версії крім однієї
Національна поліція розглядає єдину версію пожежі в будинку екс-очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої у Гореничах під Києвом – навмисний підпал.
Джерело: hromadske
Пряма мова керівника прес-служби Нацполіції Київщини Миколи Жуковича: "Ми бачимо на відео з камер спостереження, як людина невідома перекидувала якісь дві валізи через паркан.
Потім кинула запальний пристрій.
Загорілись ці валізи і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла, і від неї загорівся вже весь будинок".
Деталі: Жукович додав, що вміст валіз невідомий, триває експертиза.
Слідчі шукають інші відеозаписи, де могли би бути зафіксовані зловмисники.
Що було раніше: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах спалили дотла.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, а ворог, який шкодить своїй державі".
Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування.
Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку Гонтаревої може бути вигідний їй самій.
Знати більше: Нічний підпал будинку. Вороги Гонтаревої
Передісторія:
- Валерія Гонтарева, яка зараз проживає у Великій Британії, казала, що Коломойський погрожує їй викраденням.
- Олігарх запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.
- Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили.
- Навесні, ще до повернення Ігоря Коломойського до України, американські ЗМІ повідомляли, що ФБР веде проти українського олігарха розслідування стосовно можливих фінансових злочинів.
- Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Коломойський.
- 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов останнього і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.