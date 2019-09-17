Пожежа у домі Гонтаревої: поліція виключила всі версії крім однієї

Національна поліція розглядає єдину версію пожежі в будинку екс-очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої у Гореничах під Києвом – навмисний підпал.

Джерело: hromadske

Пряма мова керівника прес-служби Нацполіції Київщини Миколи Жуковича: "Ми бачимо на відео з камер спостереження, як людина невідома перекидувала якісь дві валізи через паркан.

Потім кинула запальний пристрій.

Загорілись ці валізи і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла, і від неї загорівся вже весь будинок".

Деталі: Жукович додав, що вміст валіз невідомий, триває експертиза.

Слідчі шукають інші відеозаписи, де могли би бути зафіксовані зловмисники.

Що було раніше: У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах спалили дотла.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, а ворог, який шкодить своїй державі".

Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування.

Олігарх Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Знати більше: Нічний підпал будинку. Вороги Гонтаревої

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