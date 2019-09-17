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Пожар в доме Гонтаревой: полиция исключила все версии кроме одной

Вторник, 17 сентября 2019, 20:55

Национальная полиция рассматривает единственную версию пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом - умышленный поджог.

Источник: hromadske

Прямая речь руководителя пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович: "Мы видим на видео с камер наблюдения, как неизвестный человек перекидывает два чемодана через забор.

Затем бросает зажигательное устройство.

Загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом".

Детали: Жукович добавил, что содержание чемоданов не известно, идет экспертиза.

Следователи ищут другие видеозаписи, где могли бы быть зафиксированы злоумышленники.

Что было раньше: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой сожгли дотла.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину - не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству".

Президент Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгодным ей самой.

Узнать больше: Ночной поджог дома. Враги Гонтаревой

Предыстория:

  • Валерия Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, заявляла, что Коломойский угрожает  ей похищением.
  • Олигарх уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.
  • После этого на Гонтареву в Лондоне наехало авто, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли.
  • Весной, еще до возвращения Игоря Коломойского в Украину, американские СМИ сообщали, что ФБР ведет против украинского олигарха расследование о возможных финансовых преступлениях.
  • Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Коломойский. 
  • 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гонтареваполиция
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