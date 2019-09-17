Пожар в доме Гонтаревой: полиция исключила все версии кроме одной
Национальная полиция рассматривает единственную версию пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом - умышленный поджог.
Источник: hromadske
Прямая речь руководителя пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович: "Мы видим на видео с камер наблюдения, как неизвестный человек перекидывает два чемодана через забор.
Затем бросает зажигательное устройство.
Загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом".
Детали: Жукович добавил, что содержание чемоданов не известно, идет экспертиза.
Следователи ищут другие видеозаписи, где могли бы быть зафиксированы злоумышленники.
Что было раньше: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой сожгли дотла.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину - не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству".
Президент Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.
Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгодным ей самой.
Узнать больше: Ночной поджог дома. Враги Гонтаревой
Предыстория:
- Валерия Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, заявляла, что Коломойский угрожает ей похищением.
- Олигарх уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.
- После этого на Гонтареву в Лондоне наехало авто, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли.
- Весной, еще до возвращения Игоря Коломойского в Украину, американские СМИ сообщали, что ФБР ведет против украинского олигарха расследование о возможных финансовых преступлениях.
- Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Коломойский.
- 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
- 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.