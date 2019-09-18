Підпал будинку Гонтаревої: Рябошапка скликає нараду

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка збирає представників силових відомств з приводу розслідування підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Джерело: сайт Генеральної прокуратури

Деталі: 18 вересня очільник ГПУ проведе спільну нараду прокурорів та слідчих з метою швидкого розслідування пожежі.

Дослівно: "Наразі під керівництвом прокуратури поліцією проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі.

Кримінальне провадження порушене за фактом умисного знищення майна, його розслідування взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури."

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