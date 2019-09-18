Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка собирает совещание

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка собирает представителей силовых ведомств по поводу расследования поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Источник: сайт Генеральной прокуратуры

Детали: 18 сентября глава ГПУ проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью скорейшего расследования пожара.

Дословно: "Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление реальных обстоятельств пожара и проверки всех возможных версий по делу.

Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры."

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Напомним: