Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка собирает совещание
Среда, 18 сентября 2019, 02:18
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка собирает представителей силовых ведомств по поводу расследования поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Источник: сайт Генеральной прокуратуры
Детали: 18 сентября глава ГПУ проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью скорейшего расследования пожара.
Дословно: "Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление реальных обстоятельств пожара и проверки всех возможных версий по делу.
Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры."
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Напомним:
- Дом екс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.
- На месте пожарища дома полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.
- На поджог отреагировали глава МВД Арсен Аваков, Офис президента и президент Владимир Зеленский.
- Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы НБУ может быть выгоден ей самой. На что Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании, даже после поджога ее дома в Украине.