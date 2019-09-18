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Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка собирает совещание

Среда, 18 сентября 2019, 02:18
Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка собирает совещание

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка собирает представителей силовых ведомств по поводу расследования поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Источник: сайт Генеральной прокуратуры

Детали: 18 сентября глава ГПУ проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью скорейшего расследования пожара.

Дословно: "Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление реальных обстоятельств пожара и проверки всех возможных версий по делу.

Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры."

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Напомним: 

  • Дом екс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.
  • На месте пожарища дома полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.
  • На поджог отреагировали глава МВД Арсен Аваков, Офис президента и президент Владимир Зеленский
  • Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы НБУ может быть выгоден ей самой. На что Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании, даже после поджога ее дома в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГонтареваНБУпрокуратураРябошапка
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