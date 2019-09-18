Виплата для 1000 суддів: Порошенко не прийшов на допит у ДБР

П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань у справі про незаконні виплати суддівської винагороди понад 1000 суддям. У Порошенка поки не кажуть, чому його не було.

Джерело: коментар "Українській правді" прес-секретаря ДБР Анжеліки Іванової, брифінг адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя

Пряма мова Іванової: "Він був викликаний на допит у кримінальному провадженні про можливе зловживання службовим становищем та втручання в роботу суддів декількох судів України.

Мова йде про можливе втручання шляхом несвоєчасного призначення суддів на посади, а саме категорії суддів у яких протягом 2016 року закінчувався 5-річний термін повноважень і відповідно вони мали бути призначеними суддями пожиттєво.

Ці призначення не були вчасно виконані, це могло спричинити тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з держбюджету на виплату суддям суддівської винагороди.

Крім Петра Порошенка у цьому кримінальному провадженні уже почався допит суддів. Планується допитати більше 1000 суддів, які не призначалися понад три роки на посади".

Деталі: За словами речниці, наразі сума нанесених державі збитків невідома, тому що досі не було проведено експертизи. Також у ДБР не змогли конкретизувати, суддів яких саме судів, районів та областей не призначали кілька років.

Іванова додала, що Порошенка чекають на допит у ДБР ще 27 вересня та 3 жовтня. Також вона повідомила, що у зв’язку з неявкою екс-президента 18 вересня у ДБР запланований допит перенесуть, однак певної дати наразі немає.

Водночас адвокат Петра Порошенка Ігор Головань не сказав, чому п’ятий президент не з’явився на допит 18 вересня. Питання про причину неявки Порошенка його адвокат Головань адресував до прес-служби ДБР.

Пряма мова Голованя: "Я сказав, що відповідні документи мною були здані у канцелярію ДБР. Я думаю, що прес-служба ДБР надасть виключну інформацію з цього приводу. Я за пана Порошенка неодноразово говорив, що я відповідаю за себе і за нашу правову позицію".

Деталі: При цьому спікер ДБР сказала, що причини неявки Порошенка поки що їй невідомі.

"Українська правда" звернулася до прес-служби колишнього президента, щоб дізнатися, чому його не було на допиті.

Коли Порошенка викликали на допит на початку вересня, він не прийшов у ДБР, бо був зайнятий роботою у Верховній Раді.

18 вересня Верховна Рада проводить засідання і Порошенко навіть давав брифінг з кулуарів парламенту.

Нагадаємо:

Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів. Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.

Порошенко уже тричі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий", щодо можливого втручання в діяльність Окружного адмінсуду Києва.

13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.

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