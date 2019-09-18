Выплата для 1000 судей: Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконных выплатах судейского вознаграждения более 1000 судьям. У Порошенко пока не говорят, почему его не было.

Источник: комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, брифинг адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя

Прямая речь Ивановой: "Он был вызван на допрос в уголовном производстве о возможном злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в работу судей нескольких судов Украины.

Речь идет о возможном вмешательстве путем несвоевременного назначения судей на должности, а именно категории судей у которых в течение 2016 года заканчивался 5-летний срок полномочий и соответственно они должны быть назначенными судьями пожизненно.

Эти назначения не были своевременно выполнены, это могло повлечь тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из госбюджета на выплату судьям судейского вознаграждения.

Кроме Петра Порошенко в этом уголовном производстве уже начался допрос судей. Планируется допросить более 1000 судей, которых не назначали более трех лет на должности".

Детали: По словам пресс-секретаря, пока сумма нанесенных государству убытков неизвестна, так как до сих пор не было проведено экспертизы. Также в ГБР не смогли конкретизировать, судей каких именно судов, районов и областей не назначали несколько лет.

Иванова добавила, что Порошенко ждут на допрос в ГБР еще 27 сентября и 3 октября. Также она сообщила, что в связи с неявкой экс-президента 18 сентября в ГБР запланированный допрос перенесут, однако определенной даты пока нет.

В то же время адвокат Порошенко Игорь Головань не сказал, почему пятый президент не явился на допрос 18 сентября. Вопрос о причине неявки Порошенко его адвокат адресовал пресс-службе ГБР.

Прямая речь Голованя: "Я сказал, что соответствующие документы мною были сданы в канцелярию ГБР. Я думаю, что пресс-служба ГБР предоставит исключительную информацию по этому поводу. Я за господина Порошенко неоднократно говорил, что я отвечаю за себя и за нашу правовую позицию".

Детали: При этом спикер ГБР сказала, что причины неявки Порошенко пока ей неизвестны.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу бывшего президента, чтобы узнать, почему его не было на допросе.

Когда Порошенко вызвали на допрос в начале сентября, он не пришел в ГБР, потому что занят работой в Верховной Раде.

18 сентября Верховная Рада проводит заседание и Порошенко давал брифинг из кулуаров парламента.

Напомним:

По возвращении в Украину экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений. Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.

Порошенко уже три раза ходил на допросы в ДБР по уголовному производству относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного админсуда Киева.

13 августа суд разрешил допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа, но у Порошенко от прохождения детектора лжи отказались.

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