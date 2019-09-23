Суд не взяв під варту підозрюваного, який напав на Найєма й тікав від слідства

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Понеділок, 23 вересня 2019, 21:28

Шевченківський районний суд обрав затриманому Магомеду-Аміну Саітову, який напав на екс-нардепа Мустафу Найєма і перебував у розшуку, цілодобовий домашній арешт на два тижні.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Масі Найєма

Деталі: Прокурор просив застосувати до підозрюваного тримання під вартою, але суд не задовольнив клопотання.

Суддя Віталій Циктіч обрав Саітову цілодобовий домашній арешт до 7 жовтня.

Саітов відмовився відповідати судді та прокурору, як і коли він перетнув кордон України.

Водночас, коли його запитали, чому він повернувся в Україну, підозрюваний сказав "бо змінилась влада".

Пряма мова Масі Найєма: "Ще ніколи жодна людина, яка є в розшуку, не поверталась в Україну для отримання вироку. Це завжди було про домовленості...

...Людина просто втекла з України після вчинення ним протиправних дій. Його зупинило не те, що він згадав, що життя та здоров’я в Україні – це найвища соціальна цінність і тому не можна завдавати тілесних ушкоджень. А тому що влада була не та".

Що було раніше: Саітов, якого розшукує поліція, повернувся в Україну.

22 вересня його затримали і готувалися обрати запобіжний захід.

Передісторія:

  • 30 квітня 2018 року у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.
  • Трьох учасників конфлікту - чоловіків 1999 та 1996 р.н, двоє з яких мають громадянство РФ, один - громадянин України - було затримано. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК  - "хуліганство, вчинене групою осіб". 
  • Четвертий нападник Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс". Найєм заявив, що той вилетів з України до Баку. 2 травня 2018 року Магомеда-Аміна Саітова оголосили у розшук.
  • У прокуратурі Києва заявили, що чоловік літаком Київ-Баку залишив територію України через 2 години після сутички.
  • 5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що його затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури. Водночас у Генпрокуратурі повідомили, що екстрадиція може тривати кілька місяців.
  • Пізніше стало відомо, що Азейрбаджан відмовив в екстрадиції Саітова.

Українська правда

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Теми: Найєм суд


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