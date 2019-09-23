Суд не взяв під варту підозрюваного, який напав на Найєма й тікав від слідства

Шевченківський районний суд обрав затриманому Магомеду-Аміну Саітову, який напав на екс-нардепа Мустафу Найєма і перебував у розшуку, цілодобовий домашній арешт на два тижні.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Масі Найєма

Деталі: Прокурор просив застосувати до підозрюваного тримання під вартою, але суд не задовольнив клопотання.

Суддя Віталій Циктіч обрав Саітову цілодобовий домашній арешт до 7 жовтня.

Саітов відмовився відповідати судді та прокурору, як і коли він перетнув кордон України.

Водночас, коли його запитали, чому він повернувся в Україну, підозрюваний сказав "бо змінилась влада".

Пряма мова Масі Найєма: "Ще ніколи жодна людина, яка є в розшуку, не поверталась в Україну для отримання вироку. Це завжди було про домовленості...

...Людина просто втекла з України після вчинення ним протиправних дій. Його зупинило не те, що він згадав, що життя та здоров’я в Україні – це найвища соціальна цінність і тому не можна завдавати тілесних ушкоджень. А тому що влада була не та".

Що було раніше: Саітов, якого розшукує поліція, повернувся в Україну.

22 вересня його затримали і готувалися обрати запобіжний захід.

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