Порошенко злітав у Лондон підтримати Гонтареву
П'ятий президент України Петро Порошенко навідав у Лондоні екс-главу НБУ Валерію Гонтареву після інциденту з наїздом авто.
Джерело: Тelegram-канал Петра Порошенка
Деталі: Порошенко заявив, що Гонтарева "не лише сильний менеджер, але й сильна особистість".
"Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опонети, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - зазначив він.
Екс-очільницю Нацбанку України Порошенко відвідав разом з дружиною та передав їй футболку з написом "Валерія не зламається".
"З Мариною відвідали Валерію, щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців. Валерія не зламається. Знайте: ніхто з нас не зламається", - зазначив екс-президент.
Нагадаємо:
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
- 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що у центрі Лондона її збив автомобіль.
- Згодом Гонтарева, коментуючи ДТП у Лондоні, заявила, що поки немає свідчень, що водій діяв умисно.
- Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський та заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну. Свою причетність до інциденту з ДТП він заперечував.
- В ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
- В ніч на 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів дотла дім Гонтаревих.
- 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана екс-голова НБУ.