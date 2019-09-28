Порошенко злітав у Лондон підтримати Гонтареву

П'ятий президент України Петро Порошенко навідав у Лондоні екс-главу НБУ Валерію Гонтареву після інциденту з наїздом авто.

Джерело: Тelegram-канал Петра Порошенка

Деталі: Порошенко заявив, що Гонтарева "не лише сильний менеджер, але й сильна особистість".

"Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опонети, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - зазначив він.

Екс-очільницю Нацбанку України Порошенко відвідав разом з дружиною та передав їй футболку з написом "Валерія не зламається".

"З Мариною відвідали Валерію, щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців. Валерія не зламається. Знайте: ніхто з нас не зламається", - зазначив екс-президент.

Нагадаємо: