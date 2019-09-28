Порошенко злітав у Лондон підтримати Гонтареву

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Субота, 28 вересня 2019, 13:03

П'ятий президент України Петро Порошенко навідав у Лондоні екс-главу НБУ Валерію Гонтареву після інциденту з наїздом авто.

Джерело: Тelegram-канал Петра Порошенка 

Деталі: Порошенко заявив, що Гонтарева "не лише сильний менеджер, але й сильна особистість".

"Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опонети, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - зазначив він.

Екс-очільницю Нацбанку України Порошенко відвідав разом з дружиною та передав їй футболку з написом "Валерія не зламається". 

"З Мариною відвідали Валерію, щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців.  Валерія не зламається. Знайте: ніхто з нас не зламається", - зазначив екс-президент. 

 

Нагадаємо:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
  • 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що у центрі Лондона її збив автомобіль.
  • Згодом Гонтарева, коментуючи ДТП у Лондоні, заявила, що поки немає свідчень, що водій діяв умисно.
  • Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський та заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну. Свою причетність до інциденту з ДТП він заперечував.
  • В ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • В ніч на 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів дотла дім Гонтаревих. 
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана екс-голова НБУ. 

Українська правда

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Теми: Гонтарева Порошенко НБУ


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